Sasnovich toma pneu, mas vira em cima de Makarova e avança em Dubai

O Dubai Tennis Championships arrancou na madrugada deste domingo (17) e já teve grandes encontros. Um deles foi entre a #66 Ekatarina Makarova e a #33 Aliaksandra Sasnovich. Apesar de sair na frente, Makarova sofreu a virada e acabou por perder a partida por 0/6, 7/5 e 6/4, em 2h24. A russa não vence uma partida de simples desde o US Open, em agosto de 2018.

A russa começou a partida da melhor forma possível, errando pouco e sabendo tirar vantagem nos momentos importantes. Quebrou o serviço de Sasnovich em três ocasiões (games de abertura, três e cinco), não enfrentou break point algum (de fato, perdeu apenas dois pontos em seu serviço durante a parcial) e fechou a parcial em 6/0, em apenas 29 minutos. Este foi o sexto 'pneu' que a bielorrussa sofreu em 2019.

Makarova venceu 100% dos pontos com o primeiro serviço e 71% com o segundo. Sasnovich ficou em 45 e 33% respectivamente. A russa não cometeu dupla faltas e disparou dois aces, Sasnovich cometeu duas dupla faltas e marcou um ace.

Makarova arrancou bem na segunda parcial, quebrou já no game inicial e depois novamente no quinto game. Apesar de sofrer uma das quebras de volta já no sexto game, ainda teve a chance de servir para o jogo em 5/4, mas não foi capaz de garantir a vitória. Quando serviu para se manter no set, sofreu nova quebra. Sasnovich tomou a parcial para si em 52 minutos.

Na terceira e última parcial, uma montanha russa. Makarova voltou a sair na frente, quebrando o serviço da bielorrussa já no primeiro game, mas sofreu quebra no quarto game. No quinto game, a russa voltou a quebrar o serviço da adversária, que só normalizou o marcador no oitavo game. E então, a história se repetiu. A ex-top 10 servia para manter-se viva na partida e acabou por sofrer a quebra, que garantiu a vitória de Sasnovich. A parcial foi fechada em 63 minutos.

Ao todo Makarova disparou seis aces e cometeu duas dupla faltas; Sasnovich fechou com nove aces e seis dupla faltas. A bielorrussa venceu 95 dos 200 pontos disputados (48%).

Cabeça de chave 7 em dupla, Makarova faz parceria com a tcheca Lucie Hradecka. Ambas têm estreia prevista para a próxima segunda (18) onde enfrentam a dupla de Anastasija Sevastova e Anastasia Pavlyuchenkova.

Sasnovich segue viva no torneio de simples e enfrenta no segundo round do WTA Premier 5 de Dubai a taiwanesa #31 Su-Wei Hsieh, que bateu a #12 Anastasija Sevastova em sets diretos.