Bouchard domina Lapko e espera Halep na segunda rodada em Dubai

Em sua primeira participação no Dubai Tennis Championships desde 2014, a wildcard #80 Eugenie Bouchard bateu a #60 Vera Lapko e avançou à segunda rodada. A canadense dominou o jogo na devolução e fechou em dois sets a zero, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h22, neste domingo (17).

Bouchard quebrou Lapko logo no primeiro game e não teve muitos problemas no seu saque, enquanto ameaçou a rival em todas as passagens de serviço. A bielorrussa chegou a quebrar a canadense no sexto game, mas Genie recuperou a vantagem no placar logo na sequência, engatando nova quebra no nono game para fechar em 6/3, após 37 minutos.

Lapko começou a segunda parcial quebrando o saque, mas não segurou novamente o seu serviço e cedeu o empate. No geral, o único game em que a bielorrussa não enfrentou break points foi no quarto do segundo set. No geral, foram 13 bps contra, seis deles confirmados por Bouchard.

Ameaçada pelas devoluções de Bouchard, Lapko cometeu seis duplas faltas e teve um aproveitamento muito baixo de pontos no segundo serviço - 31%. A canadense conseguiu a segunda quebra do set no sexto game e fez 4/2, ficando perto da vitória após confirmar seu saque na sequência. A bielorrussa chegou a vencer dois games seguidos, salvando um match point e quebrando a rival em seguida, mas cedeu novamente seu saque no décimo game e acabou vendo a rival levar a parcial em 6/4, após 47 minutos.

As duas tenistas bateram 11 winners na partida, mas Lapko cometeu muito mais erros: 35 a 21. Bouchard liderou em quatro a um nos aces, enquanto a bielorrussa teve seis a um em duplas faltas.

Na próxima fase do WTA Premier 5 de Dubai, Bouchard tem um desafio complicadíssimo diante da #2 Simona Halep, que tem folga na primeira rodada. A romena lidera o confronto direto com três vitórias em quatro confrontos.