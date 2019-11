Buscando o tricampeonato, Svitolina atropela Muguruza e avança em Dubai

No duelo mais esperado desta fase do WTA Premier 5 de Dubai, a ucraniana #7 Elina Svitolina, atual bicampeã, não tomou conhecimento da espanhola #19 Garbiñe Muguruza e venceu o jogo por 2 sets a 0, parciais de 6/1 e 6/2, em apenas 1h04 minutos de jogo, nesta quarta-feira (20). Foi a sexta vitória de Svitolina em novo jogos diante da ex-número um.

Desde o início do primeiro set, Svitolina mostrou que não estava para brincadeira. A ucraniana abriu 2/0 e, apesar de ter sido quebrada no terceiro game, não cedeu mais chances para Muguruza. Quebrou o serviço da ex-número um do mundo por mais duas vezes e aproveitou bem seu primeiro serviço, fechando o set em 6/1, em 32 minutos.

No segundo set, repetição do atropelo que ocorreu no primeiro set. Sem dar chances à Muguruza, Svitolina não sofreu qualquer ameaça de quebra de serviço e quebrou a da adversária por duas vezes, possibilitando fechar o set em 6/2 e o jogo em 2 sets a 0.

Com a vitória, Svitolina avança no Dubai Tennis Championships e na próxima rodada tem outra espanhola pela frente, a #26 Carla Suárez Navarro, que passou nas oitavas pela #67 Kristina Mladenovic com duplo 7/5. O duelo está previsto para ocorrer nesta quinta-feira (21), às 13h30, horário de Brasília.