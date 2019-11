Bencic mantém alto nível, desbanca bicampeã Svitolina e chega à final de Dubai

A semana da suíça #45 Belinda Bencic, no WTA Premier 5 de Dubai, continua fantástica. Após bater a #9 Aryna Sabalenka e a #2 Simona Halep, a jovem de 21 anos demonstrou alto nível novamente, desta vez contra a ucraniana #7 Elina Svitolina, atual bicampeã do torneio. Em duelo de duas horas, a ex-top 10 venceu por 2 sets a 1, parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (3), nesta sexta-feira (22).

No primeiro set, Bencic fez uma apresentação quase que impecável. Aproveitando bem o saque, conseguiu três aces e 85% dos pontos tentados no primeiro serviço, além de não ser ameaçada nenhuma vez de quebra, sendo bem sólida na defesa. Conseguiu quebrar o serviço da adversária em duas das quatro oportunidades que teve e fechou o set em 6/3.

De modo geral, no segundo set, ambas as jogadoras erraram mais do que deveriam. Foram cinco quebras de serviços ao todo, recaindo vantagem para Svitolina que quebrou o serviço de Bencic por três vezes. A ucraniana conseguiu fechar o set em 6/3.

Na última parcial, muito equilíbrio até o sétimo game, quando Svitolina conseguiu quebrar o serviço da suíça. Abrindo 5/3 no set, a ucraniana só precisava confirmar seu serviço no décimo game para vencer o jogo. Mas Bencic não deixou. Com uma ótima reação, a suíça conseguiu quebrar o serviço da ucraniana no momento crucial do jogo e levou o set ao tiebreak, onde conseguiu vencer por 7/6 (3).

Com a vitória, Belinda Bencic chega à final do torneio, tentando conquistar seu segundo título de Premier 5 na carreira – já que venceu Toronto em 2015, com apenas 18 anos. Entretanto, o desafio será complicado. Ela enfrentará na decisão do Dubai Tennis Championships a tcheca #4 Petra Kvitova, que passou nas semifinais pela #31 ​​​​​​​Su-Wei Hsieh. O duelo está previsto para ocorrer neste sábado (23), às 12h, horário de Brasília. Será o quatro duelo entre as duas jogadoras, até aqui com ampla vantagem de Kvitova que venceu todos os anteriores.