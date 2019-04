Após furar o quali, Sakamoto cai para Munar em sua estreia no Brasil Open

Após fazer grande campanha e furar o qualifying do Brasil Open, o brasileiro #389 Pedro Sakamoto caiu em sua estreia na chave principal do torneio. Seu algoz foi o jovem espanhol #61 Jaume Munar, pupilo de Rafael Nadal, que triunfou por 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/2, em 1h06 de partida.

Desacostumado a jogar competições deste nível, Sakamoto demorou a entrar no jogo e foi atropelado no início do primeiro set. Com duas quebras consecutivas, Munar abriu 5/0 em menos de 15 minutos. O brasileiro chegou a ensaiar uma reação ao devolver um dos breaks e confirmar seus games de saque, mas parou por aí. Servindo com firmeza, Munar fechou em 6/3 e largou na frente.

Sakamoto veio melhor para o segundo set e conseguiu equilibrar as ações até a metade da parcial, quando o espanhol subiu o nível e deslanchou. Sólido do fundo da quadra, o tenista de 21 anos conquistou duas quebras em sequência, assim como no set anterior, e, sem sustos, decretou a vitória por 6/2.

Na segunda rodada do ATP 250 de São Paulo, Munar terá pela frente o chileno #92 Christian Garin, que na última segunda-feira (25) bateu o português #102 Pedro Sousa também em sets diretos, parciais de 7/6 (3) e 6/2.