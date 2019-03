Pella vence duelo eletrizante contra Djere e vai à final do Brasil Open

O #48 Guido Pella deu fim a grande campanha do sérvio #37 Laslo Djere em terras brasileiras. Na semifinal do ATP 250 de São Paulo, o argentino venceu o campeão do Rio Open por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (10) e 7/6 (1), em 1h49 de um jogo eletrizante.

Ambas as parciais foram muito parecidas. Na primeira, Djere começou com uma quebra e fez 2/0. Porém, viu Pella reagir e deixar tudo igual. No 11º game, o argentino chegou a ter três break points, mas não obteve êxito.

A decisão foi para o tie-break, onde os tenistas alternaram varios set points até o 10/10, onde Pella contou com um erro não forçado de Djere para chegar ao mini break. Com uma bela passada, fechou em 7/6 (12-10).

Embalado com a vitória suada no set anterior, o argentino iniciou o segundo quebrando o adversário e abrindo 3/0. Mantendo a vantagem no placar, Guido sacou para o jogo, mas viu o sérvio aplicar grandes devoluções e devolver a quebra.

Assim como na primeira parcial, o duelo foi para o tie-break. Dessa vez, o Pella não deu chances para Djere e atropelou. Vitória por 7/6 (7-1).

Na final do Brasil Open, o tenista da Argentina terá um confronto sul-americano contra o chileno #92 Christian Garin, que passou pelo norueguês #108 Casper Ruud em sets diretos na outra semi.

Enquanto Pella buscará acabar com um aproveitamento ruim em finais - chegou em quatro e perdeu todas - Garin tentará dar fim a um jejum de 10 anos sem títulos para seu país em torneios de simples na ATP.