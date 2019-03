Kerber busca virada contra Vikhlyantseva e continua em busca do título em Indian Wells

A #8 Angelique Kerber teve trabalho, mas virou contra a qualifier #112 Natalia Vikhlyantseva e alcançou à quarta rodada do WTA Premier Mandatory de Indian Wells. A alemã precisou de 1h54 para fazer dois sets a um, parciais de 3/6, 6/1 e 6/3, nesta segunda-feira (11).

Após um início muito turbulento, com uma quebra inicial em um game que cometeu quatro duplas faltas, Vikhlyantseva encaixou seu jogo. Com muito mais winners, a russa conseguiu se recuperar e venceu quatro games seguidos, abrindo 4/2. Kerber tentou buscar com uma quebra no sétimo game, mas a jovem de 22 anos venceu oito dos dez últimos pontos do set para fazer 6/3, em 37 minutos.

Muito mais firme e estável, Kerber deu poucas chances à russa na segunda parcial. A ex-número um quebrou no quatro game, logo depois de enfrentar os únicos break points no set. Aproveitando os erros de Vikhlyantseva, a alemã encaixou 12 pontos dos 14 últimos da parcial, fazendo 6/1, em 28 minutos.

A quebra no primeiro game deu a vantagem que Kerber precisava para administrar a vitória. A alemã perdeu apenas quatro pontos nas suas três primeiras passagem no saque, e ainda quebrou Vikhlyantseva mais uma vez no quinto game, abrindo 5/1 na sequência. A cabeça de chave número oito teve quatro match points salvos no sétimo game, foi quebrada de 0-40 logo em seguida, mas garantiu a vitória em seu quinto mp: 6/3, em 49 minutos.

Nas oitavas de final do BNP Paribas Open, Kerber enfrenta a vencedora do confronto entre a #9 Aryna Sabalenka e a #28 Lesia Tsurenko.