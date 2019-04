Wozniacki passa com autoridade por Siegemund e avança em Charleston

A dinamarquesa ex líder de ranking, #13 Caroline Wozniacki fez sua estreia na surface de terra batida no WTA Premier de Charleston na noite desta quarta-feira (3) jogando contra a alemã #104 Laura Siegemund. Wozniacki não demonstrou qualquer sinal de desgaste físico para vencer uma oponente perigosa na superfície por duplo 6/2, em 1h28.

Apesar de já ter vencido o título no torneio, Wozniacki sempre mostrou claro desconforto jogando na terra batida. Além disso, a dinamarquesa tem sofrido com uma série de interrupções causadas por problemas físicos que têm sido frequentes nos últimos meses. Apesar dos pesares, Caroline entrou em quadra com a cabeça erguida e mostrou ótimo preparo para vencer a alemã, sempre muito perigosa na surface de terra.

A primeira parcial foi de longe a mais equilibrada - e longa. Apesar de serem jogados apenas oito games, durou 53 minutos. Isso porque as trocas de bolas foram longas e os ralies quase sempre estiveram presentes. O game mais longo foi o segundo, onde foram disputados 15 pontos, dois deles sendo de break points (perdidos). As quebras aconteceram nos games seis e oito - no sexto, Siegemund presenteou Wozniacki com uma dupla falta e seu espírito natalino não parou aí: no oitavo game presenteou a adversária novamente, dessa vez com erro não-forçado.

Ao todo foram disputados 75 pontos na parcial, 42 deles ficaram na conta da ex líder de ranking que disparou 15 winners para apenas seis erros não-forçados; Siegemund, que venceu 33/75 pontos, disparou 20 winners e cometeu 14 erros não-forçados. No serviço, Wozniacki deu show: encaixou 82% do primeiro serviço da quadra de Siegemund e venceu 65% deles; Siegemund venceu apenas 53% dos pontos com o primeiro serviço. Ambas as tenistas zeraram em ace e a alemã disparou a única dupla falta da parcial.

Apesar de perder a primeira parcial, Siegemund chegou para a segunda com gás e já no primeiro game quebrou o serviço de Wozniacki. A boa resposta, porém, não durou muito, e já em seguida a alemã foi quebrada.

A partida seguiu equilibrada até o sexto game, quando a dinamarquesa conquistou mais uma quebra no serviço da alemã. No oitavo game mais uma quebra e por fim a vaga nas oitavas de final do torneio. Apesar do mesmo resultado, a parcial foi muito mais rápida: acabou em 35 minutos.

Caroline venceu 59% dos pontos disputados (72/122), disparou 19 winners e cometeu apenas nove erros não-forçados; Siegemund fechou com 30 winners e 25 erros não-forçados. A dinamarquesa disparou o único ace visto na partida e Siegemund cometeu todas as três dupla faltas.

Para as oitavas de final do Volvo Car Open, a número 5 seed tem a #30 Mihaela Buzarnescu que venceu a qualifying #184 Lauren Davis em sets diretos. Wozniacki lidera o confronto direto por dois a zero.