Keys sofre, mas derrota Tatjana Maria e avança à terceira rodada em Charleston

A #8 Madison Keys está na terceira rodada do WTA de Charleston, nos Estados Unidos. A tenista da casa avançou após vencer a #59 Tatjana Maria por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (5), 4/6 e 6/4, em duas horas e vinte e nove minutos.

Foi uma partida muito nervosa, com diversos altos e baixos, e trocas de liderança no placar. O "lá e cá" foi tão grande que, no final, a vencedora teve apenas um ponto ganho a mais que a perdedora em toda a partida (109/108).

Madison Keys esteve mais agressiva, com um estilo de ótima angulação e potência, e levou a melhor por conta disso. Sua quantidade de winners foi de 50, apesar de 42 erros-não forçados. A adversária foi mais regular, mas pecava quando tinha que atacar. Ela errou apenas 13 vezes em todo o duelo, mas garantiu menos da metade das bolas vencedoras em relação à dona da casa (21).

O primeiro set foi o mais equilibrado de todos. As tenistas mandaram com seus saques e não deram chance para a oponente. O desempate, porém, veio em um tie-break em que quase todos os pontos vieram de mini-quebras, com a norte-americana vencendo a maioria e fechando em 7-5.

Keys soube ler muito bem o serviço da adversária no jogo todo, e começou assim também na segunda parcial, conseguindo uma quebra logo de cara. A partida se encaminhava para uma vitória em dois sets; a número oito do mundo tinha 4/1 a favor, quando a 'chavinha' dos winners virou para os erros. Inteligentemente, Tatjana Maria passou jogar mais bolas altas e com top spin, e tirou o ritmo da adversária. Em dado momento, a norte-americana perdia a paciência na troca de golpes e arriscava demais, mandando na rede ou para fora.

E foi assim que a alemã aplicou a virada e passou à frente do placar. Além de fechar o segundo set em 6/4, fato que fez com que a oponente chamasse o técnico em quadra no intervalo, ela se manteve firme e foi a primeira a conseguir quebra a favor no terceiro. Porém, devido a alguns erros da número 56 do ranking e outros golpes de Keys se adiantando na devolução para fazer o winner, o troco foi dado, e em dobro. Duas vitórias no serviço da adversária e a partida trouxe outra bela virada, e o triunfo da tenista da casa, com 6/4 também, na última etapa.

Com o resultado, Madison Keys avança à terceira rodada para enfrentar a #31 Jelena Ostapenko. Vai ser uma belo duelo de duas tenistas que vão para a bola sem medo.