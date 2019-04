Keys vence Wozniacki em sets diretos e conquista Premier de Charleston

Neste domingo (7), a americana #18 Madison Keys conquistou o WTA Premier de Charleston, nos EUA, pela primeira vez em sua carreira. A dona da casa venceu a ex-número um do mundo, atual #13 Caroline Wozniacki, por dois sets a zero, com parciais de 7/6(5) e 6/3, em 1h46 de partida.

O resultado põe Keys de volta ao top 15, conquistando quatro posições no ranking. Já Wozniacki, que não defendia nenhum ponto na semana, avança uma posição e fica a menos de 200 pontos do top 10 feminino. No confronto direto, a americana conquistou sua primeira vitória contra a dinamarquesa em três jogos, sendo Charleston o único ocorrido no saibro.

Com o título, a WTA se mantém sem uma bicampeã na temporada, possuindo 15 campeãs em 15 torneios diferentes, se juntando à Sofia Kenin como as estadunidenses que conquistaram algum título em 2019. Na carreira, é o quarto título da ex-top 10, o primeiro no saibro, tendo mais dois na grama e um na quadra dura. Além disso, foi a segunda final de Keys no saibro de Charleston, tendo alcançado o vice-campeonato em 2015, ocasião em que caiu em três sets para a alemã Angelique Kerber.

Em sua entrevista em quadra após a partida, a campeã do Volvo Car Open agradeceu ao público pelo apoio incondicional durante toda a semana, às pessoas que fizeram o evento acontecer e principalmente a seu técnico, que está com Keys pela primeira semana, afirmando que espera poder continuar nesse ritmo. Ela também parabenizou sua adversária, Wozniacki, por uma grande semana e uma grande batalha, dizendo esperar por mais partidas contra a dinamarquesa na carreira.

Nenhuma das tenistas jogará mais partidas em abril, voltando às quadras apenas pelo Premier de Madrid, na Espanha, realizado na primeira semana de maio.