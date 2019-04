Rybakina conquista virada em cima da favorita Siniakova e avança às oitavas em Istambul

A partida de estreia da #41 Katerina Siniakova na temporada de terra batida foi bem diferente do que ela esperava. A tcheca, que enfrentou a qualifier #161 Elena Rybakina, acabou sendo eliminada em sua primeira rodada do WTA de Istambul pelas parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em 2h05, na madrugada desta terça-feira (23).

Siniakova era a clara favorita a vencer o encontro. Primeiro, porque é mais experiente, mesmo que apenas em perder, e segundo porque fazia sua primeira partida desde o Miami Open.

A tcheca entrou bem em quadra, venceu a primeira parcial em 34 minutos depois de conquistar três quebras no serviço da cazaque (games cinco, sete e nove). Apesar de começar com o pé direito, Katerina já dava sinais de não preparo mental em momentos decisivos - por exemplo quando teve a chance de servir para o set em 5/3 e foi quebrada de forma vergonhosa.

Depois de vencer a primeira parcial, a postura da tcheca, que já não era das melhores, piorou. A seed sete sofreu três quebras de serviço (games três, cinco e sete), passou a errar bolas gratuitas, pecou - e muito - nas bolas de devolução e acabou perdendo a parcial.

No set desempate, uma partida equilibrada. Siniakova passou a expressar suas fortes emoções ao errar uma bola ou discordar de alguma chamada, mas jogou de forma mais eficiente, mesmo que longe de seu 100%. A tcheca até ficou na frente por grande parte da parcial, mas em algum momento fez das suas e deu tudo a perder. Sofreu quebra em seus dois últimos games de serviço e perdeu a parcial desempate por 6/4, em 54 minutos.

Rybakina fechou a partida com um ace disparado e com três duplas faltas pesando em sua raquete. Siniakova disparou o mesmo número de aces e dupla faltas: dois. A cazaque fechou com 52% dos pontos ganhos (101/193).

Siniakova, muito raro do que é visto geralmente, não joga o torneio em dupla, então despede-se com uma derrota amarga em sua conta. A tcheca deve entrar em quadra novamente apenas no WTA de Praga, onde contará com a ajuda da torcida para sair ao menos da primeira ronda.

Rybakina segue no torneio com sua vitória em cima de uma seed e enfrenta nas oitavas de final da Istanbul Cup a vencedora do confronto entre a defensora do título #52 Pauline Parmentier e a #69 Evgeniya Rodina.