Barthel/Friedsam viram contra Pavlyuchenkova/Safarova e ficam com o título de Stuttgart

A primeira partida de final do WTA de Stuttgart aconteceu na manhã deste domingo (28). Disputando o título de duplas, as donas da casa Mona Barthel e Anna-Lena Friedsam venceram, com direito a virada a dupla formada por Anastasia Pavlyuchenkova e Lucie Safarova. As parciais foram de 2/6 6/ e 10/6 em 1h11 de jogo corrido.

A dupla russa-tcheca começou a partida bem, sem dar muitas chances para as alemãs. As quebras, que foram duas, aconteceram nos games iniciais (um e três) e depois disso a parcial seguiu tranquila. Safarova foi quem serviu para o 6/2 e, no ponto decisivo de break point/set point (em 40/40), fechou a parcial.

A dupla alemã logo revidou. Na segunda parcial, jogaram melhor e conquistam duas quebras no serviço da russa-tcheca. As quebras a favor das alemãs ocorreram nos games dois e seis; a quebra contra aconteceu no game cinco. Anna-Lena foi quem serviu para a parcial, e fez bem: fechou em 40-0 e deu aos fãs que estavam assistindo a partida uma esperando de ver tenistas de casa levantar o troféu no torneio.

No terceiro set, jogado em uma espécie de tiebreak, as alemãs levaram a melhor ao conquistarem três mini quebras e sofrerem apenas uma. fecham com 10 pontos a seis e se consagraram campeãs do torneio onde são anfitriãs.

A dupla vencedora fechou com quatro aces disparados e com zero dupla falta, mas, apesar da vitória, fecharam com apenas 48% dos pontos ganhos (49/102) - estatística que mostra que jogar os pontos importantes bem é mais importante que jogar qualquer outro ponto. Pavlyuchenkova e Safarova dispararam um ace e cometeram quatro dupla faltas; a dupla fechou com 52% dos pontos ganhos (53/102).

(Foto: Divulgação/WTA de Stuttgart)

Safarova se despede da sua última edição do torneio alemão como vice-campeã depois de muito tempo sem entrar em quadra - um feito grande para a enorme tcheca. A ex número 1 do mundo em dupla agora segue para casa, no WTA de Praga, onde fará sua última participação como tenista profissional.