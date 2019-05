Em Praga, Qiang Wang sobrevive contra Minella e avança às quartas

Após ter vencido Margarita Gasparyan em 2h15, a chinesa #16 Qiang Wang precisou de mais 2h19 para passar pela luxemburguesa #100 Mandy Minella, de 33 anos, por dois sets a um, com parciais de 6/1, 4/6 e 6/4 no WTA International de Praga, na República Tcheca, em partida realizada na manhã desta quarta feira (1º).

Wang participa do WTA de Praga pela terceira edição consecutiva, alcançando as quartas apenas pela primeira vez após cair nas oitavas em 2017 e 2018. Somente em 2019 a top 20 entra na chave como cabeça de chave, estando fora do top 50 em ambas as edições anteriores. Ela disputará quartas de final pela segunda vez na temporada, ainda em busca de sua primeira semifinal e título no ano.

Em quadra, o saque de Wang foi essencial para seu triunfo. Ao fim da partida, ela teve 88% de primeiro saque, vencendo 59% desses pontos e 58% com o segundo serviço e oferecendo oito break points à Minella, que converteu quatro, dois desses no set vencido pela luxemburguesa. Em contrapartida, a chinesa teve 14 oportunidades de quebra no saque de Minella, quebrando sete vezes.

Nas quartas de final do J&T Banka Prague Open, Wang já terá adversária definida: a americana #105 Bernarda Pera, canhota de 24 anos que venceu a alemã #157 Antonia Lottner em sets diretos. Será o segundo encontro entre as tenistas, o primeiro sendo no Premier de Indian Wells em 2019, em que a chinesa venceu por dois sets a zero.