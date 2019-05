Sakkari vence van Uytvanck em sets diretos e fará primeira final da temporada em Rabat

Os dias de glória da grega #51 Maria Sakkari parecem finalmente ter encontrado a luz do sol nas quadras do WTA de Rabat. Sakkari, que não vinha de bons resultados até antes do torneio, venceu a belga #52 Alison van Uytvanck por duplo 6/4 e em 1h29 fará a primeira final de 2019 em solo marroco.

Sakkari saiu atrás na primeira parcial, sofrendo quebra já no game de abertura, mas conseguiu normalizar a parcial no sexto game. E então foi quebrada novamente, no sétimo game e dessa vez não demorou, normalizou o placar já no game seguinte: 4/4. Confirmou o serviço logo em seguida e aproveitou da inconstância da adversária para fechar a parcial por 6/4 quando Uytvanck seria para manter-se no set.

Na segunda parcial, Sakkari foi quem saiu na frente, conquistando quebra no sexto game. A grega chegou a servir para a partida em *5/3, sofreu quebra e precisou conquistar a vitória no serviço da adversária belga.

Maria fechou a partida com 14 winners e 25 erros não-forçados contra 17 winners e absurdos 40 erros não-forçados de Alison. A grega disparou dos aces e cometeu três dupla faltas; Uytvanck fechou com um ace e quatro dupla faltas.

Segundo Maria, fazer uma final depois de tanto tempo a deixou sem palavras: "... Faz tanto tempo desde minha última final [San Jose 2017, perdeu para Mihaela Buzarnescu]. Eu me sinto ótima, na verdade, nem consigo descrever como me sinto no momento."

Para vencer o título do Marroco Open, Sakkari precisa vencer a britânica #47 Johanna Konta que venceu, em sets diretos, a australiana #43 Ajla Tomljanovic.