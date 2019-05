Stephens vira contra Zheng e vai pela primeira vez às quartas em Madrid

Em busca de seu segundo título no saibro na carreira, a #8 Sloane Stephens, atual finalista de Roland Garros, bateu nesta quarta-feira (8) a #49 Saisai Zheng nas oitavas de final do WTA Premier Mandatory de Madrid. A estadunidense saiu atrás, mas fechou a partida com parciais de 3/6, 6/3 e 6/2, em 2h03.

Este foi o segundo confronto entre as tenistas, e a segunda vitória de Stephens. Apesar da final em Roland Garros em 2018, a estadunidense só conquistou um de seus seis títulos da carreira no saibro - em Charleston, em 2016. Esta é sua sexta participação no WTA de Madrid e, pela primeira vez, consegue alcançar as quartas de final.

Zheng largou muito bem na primeira parcial abrindo 5/1 e não cedendo nenhum break point até o sétimo game, quando foi quebrada. Mesmo assim, manteve o bom nível no serviço para fechar na sequência em 6/3.

Stephens demonstrou sua qualidade de clutch para vencer um segundo set de 51 minutos - quebrou a rival no quinto break point que teve no quarto game, e salvou 5/6 bps que enfrentou durante a parcial, que venceu por 6/3. No set decisivo, a estadunidense venceu cinco dos seis primeiro games e não foi quebrada, garantindo a vitória por 6/2.

Nas quartas de final do Mutua Madrid Open, Stephens enfrenta a embalada #36 Petra Martic, que contou com a desistência da #24 Donna Vekic para avançar com parciais de 4/6, 6/3 e 3/0.