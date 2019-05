Zidansek supera Siniakova em Nuremberg e vai à primeira final da carreira

O encontro de semifinal do WTA de Nuremberg aconteceu na manhã desta sexta-feira (24). Na ocasião, a #43 Katerina Siniakova, cabeça de chave dois no torneio, acabou perdendo para a #68 Tamara Zidansek pelas parciais de 7/6(4) e 6/2, em 1h25. Com o resultado, a eslovena de 21 anos garantiu-se em sua primeira decisão de torneios WTA na carreira.

Siniakova, favorita a vencer o encontro, começou com desvantagem, mas logo se recuperou e conseguiu arrumar a parcial a seu favor. A tcheca chegou a servir para a parcial em 4/5* e em 5/6*, mas falhou em ambas as ocasiões. No tiebreak, Zidansek prevaleceu e venceu o game desempate por 7-4.

Na segunda parcial, a eslovena apenas precisou tirar proveito dos inúmeros erros cometidos pela tcheca. Fez bem, conquistou suas quebras de serviço nos dois games iniciais, não enfrentou break point e acabou fechando a partida no primeiro match point que teve.

Siniakova disparou os quatro aces da partida e cometeu cinco das oito dupla faltas. A tcheca fechou com 46% dos pontos ganhos (61/132).

Sem a chance de fazer a final, Siniakova agora migra para Paris para jogar o segundo Grand Slam do ano, Roland Garros. A tcheca enfrenta na primeira ronda a qualifier #135 Elena Rybakina, que venceu o único encontro anterior, ainda nesta temporada, em Istambul.

Zidansek, após eliminar as cabeças de chave número três (Tomljanovic) e dois (Siniakova) avança para a final do Nürnberger Cup e disputará o título com a cabeça de chave um #39 Yulia Putintseva, que venceu a romena #93 Sorana Cirstea em sets diretos.