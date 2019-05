Thiem se complica, mas passa por Paul e avança à segunda rodada em Roland Garros

Após uma estreia complicada, o #4 Dominic Thiem está na segunda rodada de Roland Garros. O austríaco teve trabalho, mas derrotou o #131 Tommy Paul, convidado do torneio. Ele aplicou 3 sets a 1, com parciais de 6/4, 4/6, 7/6(5) e 6/2, em 2h31 de partida.

O jogo foi bastante equilibrado e decidido nos detalhes. Os dois tenistas sabiam muito bem angular, mas também serem agressivos quando precisavam. Thiem levou a melhor por ser um pouco mais preciso, cometendo seis erros não forçados a menos e garantindo três winners a mais. O único aspecto em que houve um domínio pleno do austríaco foi na rede, com um aproveitamento 31% maior que o adversário (88% a 57%).

O equilíbrio foi tanto que o primeiro set só foi definido no final. Até ali, os jogadores sacaram demais e definiram os pontos muito rapidamente. Nenhum break point sequer esteve em jogo. Thiem somente conseguiu quebrar no 5/4, mas foi na hora certa. 6/4 e a primeira parcial era dele.

Na segunda etapa, o cenário foi o mesmo; apenas uma chance de ameaça àquele que sacava, mas dessa vez quem ficou com a vitória foi Paul. O jovem de 22 anos finalmente botou maior pressão na devolução e quebrou o austríaco no sétimo game, abrindo 4/3 e fechando depois em 6/4 para dar o troco e empatar o duelo.

O terceiro set também não foi diferente, e foi ainda mais longe na igualdade. Apenas um break point em jogo, a favor de Paul, mas que foi desperdiçado e a parcial caminhou para o tie-break. Thiem aplicou uma bela virada dentro do game desempate, depois de perder seus dois primeiros saques, e ficar atrás em 0-4. Ele venceu três vezes seguidas no serviço do oponente depois e garantiu o triunfo por 7/5 no final.

Após tudo isso, o lado mental do norte-americano o deixou na mão. Ele ficou bem abalado pelas grandes chances que deixou escapar na terceira etapa e se perdeu. O quarto set foi um passeio do austríaco, com duas quebras e vitória por 6/2 em 27 minutos. Triunfo, suado, do favorito.

Dominic Thiem segue agora para enfrentar o #91 Alexander Bublik na segunda rodada. O tenista do Cazaquistão passou pelo alemão Rudolf Molleker também por 3 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (4), 6/1 e 7/6 (2).