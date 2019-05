Halep faz boa estreia, despacha Tomljanovic e dá um passo rumo a defesa do título em Roland Garros

A vencedora da edição de 2018 de Roland Garros, #3 Simona Halep fez sua estreia rumo a defesa do título jogando na manhã desta terça-feira (28) na Philippe-Chatrier, quadra principal do torneio. Enfrentando a #47 Ajla Tomljanovic, a ex-número um do mundo venceu pelas parciais de 6/2 3/6 e 6/1 em 1h37.

Óbvia favorita ao encontro e também para o título, Halep começou a partida bem, mostrando que o favoritismo e a pressão não são grandes o bastante para atrapalhar em seu bom jogo. A romena conquistou quebras nos games dois e oito, salvou break points no game três e fechou a parcial em apenas 29 minutos por 6/2.

Halep disparou dois aces e duas dupla faltas na parcial e marcou cinco winners para oito erros não forçados; Ajla fechou com um ace, duas dupla faltas, duas winners e nove erros não-forçados.

Na segunda parcial, Ajla mostrou que faz parte do top 50 por um motivo e surpreendeu a muitos ao tirar a parcial da romena, vencendo por 3/6 em 39 minutos. A australiana conquistou três quebras de serviço (games três, sete e nove) e sofreu apenas uma quebra, no oitavo game.

Halep disparou o único ace da parcial e Ajla a única dupla falta. A romena fechou com seis winners e nove erros não-forçados, Ajla, superior no quesito ofensivo, fez 12 winners e seis erros não-forçados.

Na terceira e última parcial, Tomljanovic não conseguiu confirmar seu serviço e apenas fugiu do vergonho 'pneu' porque quebrou o serviço da romena no sexto game, quando a mesma servia para a partida. Halep fechou a parcial por 6/1 em 29 minutos e deu um passo rumo a defesa do título.

Halep fechou sua partida de primeira ronda com três aces disparados e também três dupla faltas cometidas, a romena fez ainda 18 winners para 22 erros não-forçados; Ajla, por sua vez, fechou com um ace e cinco dupla faltas em conta, a australiana fez as mesmas 18 winners de Simona, mas disparou 29 erros não-forçados.

Com a boa vitória em cima da australiana, Simona avança à segunda ronda do Aberto da França e enfrenta a seguir a #87 Magda Linette que venceu a dona da casa #166 Chloe Paquet por 6/3 1/6 e 2/6.