Halep tem mais uma partida difícil, mas passa por Linette e avança em Roland Garros

A atual defensora do título de Roland Garros, #3 Simona Halep fez sua partida de segunda ronda na tarde desta quinta-feira (30) contra a #87 Magda Linette. Apesar do desafio, Halep acabou conquistando a vitória, fazendo 6/4, 5/7 e 6/3 em 2h13, na Quadra Suzanne-Lenglen.

Apesar de conquistar a vitória, Halep mostrou que tem muitos aspectos a serem trabalhados caso queira reaver o título do Slam francês. A romena teve 10 break points na primeira parcial, converteu apenas três deles (games um, cinco e sete). Dos três break points que enfrentou, a cabeça de chave número três salvou apenas um - mas foi quebrada duas vezes da mesma forma, nos games quatro e oito.

Na segunda parcial, Halep voltou a ter dificuldades em finalização. A romena conquistou quebra no terceiro game da parcial (no segundo break point que teve), chegou a ter match point no serviço de Linette (no nono game da parcial), mas não soube converter. Depois serviu para a partida, novamente teve match point, dessa vez dois, e não conseguiu fechar. A polonesa aproveitou a chance, quebrou o serviço da ex número um, confirmou o próprio serviço e depois quebrou novamente, saindo com o set e surpreendendo ao público.

Na terceira e última parcial, Halep conquistou quatro quebras no serviço da polonesa, dessa vez tendo um ótimo aproveitamento em break points: quatro deles para quatro quebras. A romena sofreu duas quebras de serviço, uma delas quando servia novamente para a partida, mas acabou triunfando de qualquer forma.

Halep disparou quatro aces e cometeu também quatro dupla faltas, fez 27 winners e cometeu 44 erros não-forçados. Linette fechou a partida com dois aces, uma dupla falta, 31 winners e 42 erros não-forçados.

Com mais uma boa vitória, Halep dá mais um passo rumo á defesa do título do Aberto da França. Na terceira ronda do torneio, a romena enfrenta a vencedora do confronto entre #75 Aleksandra Krunic e #27 Lesia Tsurenko. A partida se encontra em um set a um, 7/5 5/7 6/6 e foi interrompida por conta da falta de luz.