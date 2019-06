Krawietz/Mies batem Chardy/Martin e conquistam título de duplas em Roland Garros

Na tarde deste sábado (8), após o desfecho da final feminina em simples, os alemães Kevin Krawietz e Andre Mies saíram vencedores do confronto contra a dupla francesa formada entre Fabrice Martin e Jeremy Chardy na Quadra Philippe Chatrier. Os alemães fecharam a partida em 1h25, com parciais de 6/2 e 7/6(3) na final das duplas masculinas.

Ambas as duplas chegaram ao Slam soltos na chave, com os franceses já enfrentando, na primeira rodada, os cabeças-de-chave 15, avançando em sets diretos. Nas rondas seguintes, Martin e Chardy ainda eliminaram Melo e Kubot, os mais bem rankeados do torneio, Ram e Salisbury, os seeds 11, e os colombiano Cabal e Farah, terceira melhor dupla da competição. Enquanto isso, os alemães passaram por duas duplas cabeças-de-chave: Mahut e Melzer, e Marach e Pavic.

O título colocará os alemães no top 30 do ranking da ATP, em que as melhores posições de Krawietz e Mies eram apenas #49 e #50 antes de Roland Garros, enquanto Chardy e Martin estarão também no top 30 pela primeira vez nas duplas, com ambos tendo feito suas primeiras finais de Slam em Roland Garros pela primeira vez na vida.

Os alemães dominaram a partida em seu serviço, com seis aces e uma dupla falta, vencendo 81% dos pontos com o primeiro saque e 62% com o segundo, enquanto os franceses, que não conseguiram nenhum break point em todo o confronto, venceram 58% dos pontos jogados em seu serviço, salvando quatro das seis chances de quebra obtidas por Krawietz e Mies.

É apenas a quarta vez na história do tênis que um alemão vence um Slam, a primeira desde 2011, sendo a primeira delas em que uma dupla toda alemã conquista o triunfo. Para os franceses, seria a oportunidade de conquistar o terceiro dos últimos cinco Majors realizados, se juntando a Herbert e Mahut, que venceram Roland Garros em 2018 e o Australian Open em 2019.