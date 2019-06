Embalado, Pouille bate Medvedev e está nas quartas do ATP 250 de Stuttgart

Após estrear com vitória no ATP 250 de Stuttgart, #26 Lucas Pouille venceu mais uma nesta quarta-feira (12) e está classificado para as quartas de final do torneio. Enfrentando o russo #11 Daniil Medvedev, o francês triunfou por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (6), 4/6 e 6/2, em 2h de partida

O primeiro set foi disputadíssimo, com ambos sacando firme e buscando a vantagem na parcial. No sexto game, Pouille aplicou bons golpes e conquisto a quebra para abrir 4/2. Porém, no game seguinte, Medvedev conseguiu reagir e devolveu o break. A partida seguiu sem quebras e o vencedor foi decidido no tiebreak.

O panorama se manteve no game desempate, com muito equilíbrio no confronto e ambos foram quebrados duas vezes, igualando a parcial em 4/4. Sólido, o francês buscou a quebra decisiva no 14º ponto e fechou em 8-6.

Precisando reagir para se manter vivo no torneio, Medvedev voltou sacando bem e melhorou nas trocas de bola. Apesar de desperdiçar duas chances no quarto game, o russo continuou em cima de Pouille e conquistou a quebra decisiva, fechando o set em 6/4.

No terceiro e decisivo set, o francês foi amplamente superior e dominou as trocas de bola do início ao fim. Consciente, o número 26 do ranking mundial aproveitou os erros de Medvedev e emplacou duas quebras, abrindo 5/1. Sacando para fechar, Pouille não deu chances e selou a vitória em 6/1.

Nas quartas de final da Mercedes Cup, Pouille enfrentará o alemão #38 Jan-Lennard Struff, que venceu o sérvio #83 Miomir Kecmanovic por 2 sets a 0, com duplo 6/2.