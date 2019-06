Em um dos duelos mais esperados do dia, Del Potro vence Shapovalov e avança em Queen's

Na manhã desta quarta-feira (19), apesar de ter caído novamente, a chuva deu uma trégua e deixou o jogo mais esperado da primeira rodada acontecer. Estreando nesta edição do ATP 500 de Queen's, um dos torneios mais tradicionais do esporte, o argentino #12 Juan Martin del Potro bateu o jovem canadense #25 Denis Shapovalov por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h16 de partida.

Em um duelo marcado por ótimos aproveitamentos nos games de saque de ambos os tenistas, Del Potro fez valer um dos dois únicos break points que teve, enquanto Shapovalov não teve nenhum a seu favor. No primeiro set, foram diversas trocas de bola agressivas e pancadas do fundo da quadra.

A parcial seguiu sem serviços quebrados até que, no 11º game, o canadense se comprometeu com uma série de erros não forçados bobíssimos. Aproveitando-se das falhas do adversário, Del Potro obteve a quebra e fez 6/5. Sacando para o set, seguiu sólido e fechou em 7/5 sem perder nenhum ponto.

O panorama se manteve na segunda parcial. Os tenistas mantiveram o estilo de jogo agressivo, mas o argentino ainda era mais firme e consistente em seus golpes, enquanto Shapovalov cometia muitos erros não forçados, o que acabou sendo prejudicial nos momentos decisivos do set.

Com um break conquistado no quinto game, Del Potro passou a liderar o placar e, mantendo o alto aproveitamento com ambos os serviços - 79% com o 1° e 60% com o 2° -, não deu chances de reação ao jovem canadense. Sem sustos, o cabeça de chave número três do torneio decretou a vitória por 6/4 e garantiu-se na próxima fase.

Na segunda rodada do Fever-Tree Championships, Del Potro irá enfrentar o wildcard espanhol #113 Feliciano Lopez, campeão na grama inglesa em 2017, que passou pelo húngaro #51 Marton Fucsovics por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4), 6/3 e 6/4.