Atual campeão, Coric sofre, mas vence João Sousa e avança às quartas em Halle

O #14 Borna Coric está nas quartas de final do ATP 500 de Halle, na Alemanha. O croata avançou no torneio disputado na grama ao derrotar o #71 João Sousa por 2 sets a 1, após 2h56 de jogo, com parciais de 7/6(4), 5/7 e 7/6(4), nesta quarta-feira (19).

O jogo foi muito complicado para o cabeça de chave número quatro. O português esteve muito preciso, principalmente no seu saque, tanto que o croata venceu o duelo quebrando apenas uma vez o saque do adversário, enquanto o outro conseguiu o feito duas vezes. Coric também terminou o jogo com mais erros não-forçados (45) que winners (41), mas foi mais decisivo nos instantes cruciais. Foram dois tie-breaks a seu favor, no primeiro e terceiro set, intercalados por uma derrota no segundo.

João Sousa inclusive registrou maior aproveitamento que o oponente. Ele venceu 74% dos pontos com o serviço e 29% ao devolver. Coric, porém, não esteve muito abaixo, com 71% e 24% respectivamente, e foi melhor nos momentos decisivos; essa foi a diferença a seu favor no confronto.

No primeiro set, uma quebra para cada e o croata teve um mini-break a mais no tiebreak (7-4). No segundo, um jogo muito igual até o final. Apenas no 11º game, o português conseguiu vencer no saque do oponente e abriu na liderança. Confirmação de serviço em seguida, 7/5 para Sousa e o confronto estava empatado.

No terceiro set, quase a mesma receita do primeiro; partida muito apertada e duas mini quebras a mais para Coric no desempate (7-4). Ele chegou a pedir tempo médico por conta de dores na costela, após o terceiro game daquela parcial, mas nada que o tenha prejudicado para o restante do duelo. Por fim, 2 sets a 1 e vitória do favorito.

Borna Coric avança agora às quartas do Noventi Open e vai encarar o #43 Pierre-Hughes Herbert, que vem de vitória sobre o #123 Sergiy Stakhovsky. O croata é o atual campeão do torneio, então tem muitos pontos a defender. Ele chega agora a um histórico positivo na grama, com 12 vitórias e 11 derrotas na carreira.