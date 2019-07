Em estreia complicada, Sevastova avança no WTA de Bucareste com vitória sobre Bogdan em três horas

Em busca de defender seu título na Romênia, a #11 Anastasija Sevastova precisou enfrentar uma maratona logo na estreia para não perder seus pontos. Na tarde desta terça-feira (16), a letã passou por uma dura partida contra a romena #127 Ana Bogdan na primeira rodada do WTA de Bucareste, onde venceu por 5/7, 7/6(4) e 7/5, em confronto que durou 3h03 e teve 263 pontos disputados.

Sevastova entra na competição com seu melhor ranking, como #11 da WTA, a apenas dez pontos de entrar no top 10 pela primeira vez na carreira, mas sem poder fazer parte dele em qualquer resultado em Bucareste, uma vez que defende o título. A letã já havia enfrentado Bogdan uma única vez, também em Bucareste, mas perdeu, em 2017, vencendo apenas quatro games em todo o jogo.

Em quadra, ambas as tenistas sofreram muito para conquistar os pontos, com longos rallies e muita superioridade da devolvedora contra a sacadora, o que gerou 37 break points nos 36 games de serviço disputados, dos quais 12 foram convertidos.

Muitas quebras de serviço significaram muitas oportunidades perdidas para a romena derrotada, a qual, após vencer o primeiro set, teve 4/2 no tiebreak do segundo e perdeu cinco pontos seguidos. No terceiro set, já saiu com 2/0 e saque, mas perdeu quatro games em sequência. Ainda conseguiu devolver a quebra e levar o jogo a 5/5, mas não confirmou seu saque seguinte.

Na segunda rodada do BRD Bucharest Open, Sevastova precisará passar por outra romena: a wildcard Patricia Maria Tig, que venceu a húngara #193 Anna Bondar com muita facilidade. As duas já se enfrentaram uma vez no circuito, nesse mesmo torneio de Bucareste, em 2016, onde a letã venceu em 1h10.