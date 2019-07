De virada, Chardy vence duelo de franceses contra Paire e vai à segunda rodada em Hamburgo

Ainda em busca de seu primeiro título na temporada, o experiente #77 Jeremy Chardy estreou com o pé direito no ATP 500 de Hamburgo, disputado no saibro alemão. Enfrentando logo de cara o #28 Benoit Paire, cabeça de chave número cinco do torneio, o francês conseguiu uma ótima reação diante de seu compatriota e triunfou por 2 sets a 1, de virada, parciais de 6/7 (4), 7/5 e 6/3, em 2h34 de partida.

Em um duelo bastante disputado, Chardy soube ser mais efetivo nos sets finais e saiu com a vitória. No primeiro set, ambos os tenistas tiveram algumas chances nos games de devolução, mas não foram capazes de concluir nenhuma quebra e foram para o tie-break, onde Paire soube fazer valer a mini quebra obtida e, com uma bela passada, fechou a parcial inicial em 7/6 (7-4).

Cometendo menos erros bobos e passando a se impor nos pontos com forehands potentes, Chardy se encontrou na partida e dificultou a vida do compatriota, que começou a perder a confiança nos golpes. O francês de 32 anos chegou a sacar para o set em 5/4, mas acabou sendo quebrado por Paire. Porém, a reação parou por aí. Voltando a ser superior, Chardy chegou a outro break e, sem sustos, confirmou seu saque para fechar em 7/5 e empatar o confronto.

Embalado, o ex-top 25 do mundo já começou a terceira e decisiva parcial com uma quebra de serviço. A partir daí, controlou a vantagem no marcador com uma ótima porcentagem com o 1° saque (83%) e não deu chances a Paire, que pouco produziu diante de um adversário sólido. Liderando por 5/3, Chardy pressionou o game do compatriota e, no seu quinto match point, conquistou novo break e fechou em 6/3, dando números finais ao jogo.

Na segunda rodada do Hamburg European Open, Chardy irá medir forças com o ganhador do duelo entre o francês #65 Richard Gasquet e o qualifier indiano #207 Sumit Nagal, que entram em quadra nesta terça-feira (22).