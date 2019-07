João Sousa surpreende e elimina atual vice-campeão Bautista Agut em Gstaad

Em uma de suas melhores exibições no ano, o português #49 João Sousa venceu pela terceira vez na carreira em seis confrontos o espanhol #13 Roberto Bautista Agut. Nesta sexta-feira (26), Sousa venceu por dois sets a um com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5, em partida que durou 2h03, pelas quartas de final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça.

O duelo foi uma verdadeira batalha para ambos os lados, com pontos muito equilibrados nas duas horas de duração. Bautista Agut começou com a vantagem, quebrando para vencer o set no último game de serviço de Sousa, no 5/4. No segundo set, as coisas esfriaram para o espanhol, que não converteu nenhum break e foi quebrado duas vezes, perdendo a parcial por 6/3.

Já na última parcial, o semifinalista de Wimbledon fez a quebra logo no começo, abrindo 2/0. Contudo, não conseguiu sustentá-la por muito tempo, tendo a quebra devolvida no sexto game, quando Sousa empatou para 3/3. Com games de saque muito tranquilos, o jogo foi ao 6/5 a favor de Sousa, que saiu de 30-0 no saque de Bautista, venceu quatro pontos consecutivos e foi às semis de Gstaad pela primeira vez na carreira.

A vitória retira Sousa do retrospecto negativo na temporada, agora tendo 21 vitórias e 21 derrotas. No saibro, são dez triunfos e 11 derrotas do português, que tem sua primeira semifinal no ano no Swiss Open Gstaad. Com exceção do torneio suíço, a melhor campanha havia sido quartas de final em Bastad, torneio que ocorreu na semana passada.

Para avançar à primeira final de ATP de 2019, João Sousa precisará superar o vencedor do confronto entre o alemão #455 Cedrik-Marcel Stebe e o italiano #90 Thomas Fabbiano, que foi adiado para o sábado (27) por conta do mau tempo na Suíça.