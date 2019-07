Ramos-Vinolas bate Stebe e conquista segundo título de ATP da carreira em Gstaad

Pela quarta vez em 2019, um espanhol se sagra campeão de um torneio no circuito de simples. Neste domingo (28), Albert Ramos-Vinolas, de 31 anos, venceu o #455 no ranking da ATP, Cedrik-Marcel Stebe, por dois sets a zero na final do ATP 250 de Gstaad, na Suíça, com parciais de 6/3 e 6/2 em partida que durou apenas 1h21.

Num confronto que demorou mais de três horas para começar devido à chuva, foi Ramos-Vinolas que teve o melhor desempenho, sustentando a sua superioridade no saibro rápido da Suíça em toda a duração. O espanhol foi quebrado apenas uma vez em todo o confronto, no primeiro game do jogo. Apesar disso, devolveu a quebra no game seguinte e não deu mais chances à Stebe, que não conseguiu converter nenhum dos seus próximo quatro break points.

"As condições foram muito difíceis hoje", confessou o alemão na entrevista após a derrota. "Ramos foi sólido como foi durante toda a semana e merece vencer. Foi uma ótima semana pra mim aqui em Gstaad, joguei um tênis muito bom. Claro, não foi fácil jogar duas partidas consecutivas ontem. Dei tudo hoje, mas não foi o suficiente. É o tênis", disse o vice-campeão, que irá disputar o ATP de Los Cabos no México na próxima semana.

Num torneio que não perdeu set algum em toda a semana, Ramos conquistou seu primeiro título desde 2016, em Bastad, e fez sua primeira final desde Quito, em 2018. Foi a sétima final para o espanhol com apenas duas vitórias, tendo como principal marco na carreira a final do Masters de Monte Carlo em 2017, onde fez apenas quatro games contra Rafa Nadal.

Nos rankings, Stebe voltará ao top 270 ganhando quase 200 posições, enquanto Ramos irá para o top 70 com uma escalada de 17 colocações no ranking oficial. Enquanto Stebe irá para o México, o espanhol ficará na gira europeia de saibro pós-Wimbledon, disputando o seu último torneio em Kitzbühel, na Áustria.