Após superar quali, Gauff cai para Diyas na primeira rodada da chave principal em Washington

Uma das maiores surpresas do ano devido ao seu desempenho em Wimbledon, a americana #146 Cori Gauff não conseguiu dar sequência ao seu ritmo no circuito profissional no início da temporada de quadra dura nos Estados Unidos. Nesta terça-feira (30), a jovem de 15 anos perdeu para a #84 Zarina Diyas por dois sets a zero com parciais de 6/4 e 6/2, em 1h18 de confronto pelo WTA de Washington.

Gauff, que sempre joga com um bom desempenho no primeiro serviço, venceu apenas 57% deles contra Diyas e 32% no segundo saque, sendo quebrada cinco vezes em 16 chances obtidas pela cazaque em nove games de serviço. Na devolução, a americana quebrou apenas duas vezes e fez cinco aces e sete duplas faltas, estando a frente no set apenas uma vez, no primeiro set.

Essa foi a 15ª partida de Gauff pelo circuito profissional da WTA em sua breve carreira, com dez vitórias e cinco derrotas. Na quadra dura, ela possui três derrotas e apenas um triunfo, contra Catherine McNally na primeira rodada de Miami 2019. Mesmo perdendo para Diyas, a jovem de 15 anos irá para seu melhor ranking na carreira, ganhando oito posições.

Após superar Gauff, Zarina Diyas precisará passar pela cabeça de chave cinco do Citi Open, a #35 Lesia Tsurenko, da Ucrânia, que venceu a chinesa #51 Yafan Wang em sets diretos. As tenistas já dividiram a quadra três vezes no circuito, com duas ocasiões vencidas pela cazaque, a mais recente em 2018.