Sabalenka tem mau começo, mas vira contra Suárez Navarro nas quartas de San Jose

Depois de três meses em espera, a jovem bielorrussa #10 Aryna Sabalenka está nas semifinais de um torneio a nível WTA. Nesta sexta-feira (2), a top 10 de 21 anos venceu a #29 Carla Suárez Navarro, de 30 anos, por dois sets a um, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/4, em partida que durou 1h53 pelas quartas de final do WTA Premier de San Jose, na Califórnia.

Sabalenka não teve o melhor dos começos, o que deu o primeiro set a Suarez Navarro sem muitas dificuldades. A espanhola teve set break points e converteu três vezes, sendo quebrada apenas uma. Na segunda parcial, a bielorrussa se recompôs, diminuindo as duplas faltas e conquistando mais pontos no primeiro saque de sua adversária. No terceiro set, ela manteve o desempenho, além de vencer 63% dos pontos com seu saque, fechando o jogo sem muitos problemas.

A gira de quadra dura que se estende ao fim da temporada será o maior teste para Sabalenka, que defende a maioria de seus pontos até o fim do ano. Até agosto, ela disputou 39 partidas, vencendo apenas 23 delas. com um título no início da temporada. Em 2018, porém, Sabalenka disputou o WTA de San Jose, mas perdeu na primeira rodada do qualifying. Com isso, já soma pontos no ranking e ultrapassa Serena Williams, que ocupa a nona colocação.

Nas semifinais do Mubadala Silicon Valley Classic, Sabalenka enfrentará a vencedora do embate entre a #178 Kristie Ahn, jogadora da casa, e a #25 Donna Vekic, cabeça de chave cinco. Contra a americana, a bielorrussa já dividiu a quadra duas vezes, tendo 1 a 1 no H2H. Contra a croata, são três jogos, com três vitórias para Vekic.