Siniakova/Krejcikova vencem Schuurs/Groenefeld e ficam com título da Rogers Cup

Depois da partida de final feminina em simples do WTA Premier 5 de Toronto ser brutalmente finalizada por conta da desistência de Serena Williams, a partida de final de duplas acabou sendo um espetáculo a parte. Katerina Siniakova e Barbora Krejcikova, top seeds, venceram Anna-Lena Groenefeld e Demi Schuurs por 7/5 e 6/0 em 66 minutos para ficar com o título do torneio canadense.

A dupla tcheca número um seed começou a partida bem, quebrando as adversária já no primeiro game. A dupla seguiu na liderança até o sexto game, game de serviço de Krejcikova, onde sofreram quebra. Logo em seguida voltaram a quebrar o serviço da dupla americana/alemã e tiveram a chance de servir para a parcial em 5/4, mas, novamente em serviço de Krejcikova, sofreram nova quebra. Novamente quebraram logo em seguida e Siniakova teve a chance de fechar a parcial. Fez bem, fazendo 40-0.

Na segunda parcial, a dupla tcheca não deu qualquer chance para as adversárias (que possuem o recorde negativo de cinco finais e nenhum título na temporada atual). Quebraram nos games um, três e cinco e confirmaram seus respectivos serviços de forma eficiente e rápida. Krejcikova serviu para a partida e precisou de três match points para converter a vitória - e o pneu.

Ambas as dupla fizeram um ace, mas a americana/alemã fez mais dupla faltas: oito contra cinco. As tchecas dispararam 14 winners e cometeram 13 erros não-forçados enquanto que as adversária fizeram 12 winners e 18 erros não-forçados.

Siniakova e Krejcikova voltaram a mostrar excelente sincronia e durante toda a partida fizeram pontos dignos de aplausos. A dupla ainda soube agir bem durante os momentos de tensão - como quando Siniakova foi reclamar com a árbitra sobre uma chamada fora e Krejcikova apenas disse que estava tudo bem.

Conquistando o título da Rogers Cup, a dupla soma mais 900 pontos e deve seguir em busca da vaga no WTA Finals de Shenzhen. Para a próxima semana, as tchecas têm o Cincy Open, onde, em dupla, serão cabeças de chave três. Siniakova é a única a jogar simples no torneio e já na estreia enfrenta #24 Donna Vekic.