Nishikori sente problema, não resiste à Nishioka e é eliminado na estreia em Cincinnati

Um dos principais favoritos ao título do Masters 1000 de Cincinnati, o #5 Kei Nishikori foi eliminado em sua estreia no torneio. Após sair de bye na primeira rodada, o japonês, que sentiu um problema de respiração, ao longo do jogo, perdeu para seu compatriota Yoshihito Nishioka, número #77 do mundo, por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (2) e 6/4, em 1h39 de partida.

Embalado após a vitória dificílima na rodada anterior, Nishioka veio com tudo para cima de seu compatriota. Ignorando o favoritismo do adversário, o japonês conquistou uma quebra logo no início e, apostando na consistência do fundo da quadra, foi controlando a vantagem no placar até o 5/4.

Porém, na hora de sacar para o set, viu Nishikori aplicar belas bolas, devolver a quebra e virar para 6/5. Apesar da reação, o número cinco do mundo sentia-se mal e parecia sem forças para continuar. A parcial foi ser decidida no tie-break, onde Nishioka atropelou e chegou a abrir 6-0, mas acabou fechando em 7/6 (7-2).

Antes do início do segundo set, Nishikori foi atendido novamente pelo fisioterapeuta e, mesmo longe de seu nível ideal, optou por continuar na partida. Se movimentando pouco e cometendo muitos erros não forçados, o japonês contava com oscilações do compatriota para se manter vivo no jogo.

Após salvar triplo break point no sétimo game, o cabeça de chave obteve a quebra logo em seguida, mas não conseguiu manter a superioridade no marcador e, de quebra, viu Nishioka quebrá-lo por duas vezes consecutivas, fechando assim o duelo em 6/4.

Na terceira rodada do Western & Southern Open, o qualifier nipônico vai medir forças com o australiano #38 Alex de Minaur, que bateu o wildcard norte-americano #42 Reilly Opelka também em sets diretos, parciais de 7/6 (3) e 6/4.