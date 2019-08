Sabalenka vira para cima de Azarenka em grande jogo na primeira rodada do US Open

A #13 Aryna Sabalenka iniciou sua campanha no US Open com uma grande vitória. A bielorussa teve que se recuperar e virar para cima da compatriota #41 Victoria Azarenka para garantir a vaga na segunda rodada. O triunfo foi por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 6/4, em 2h15, nesta terça-feira (27).

As tenistas fizeram um grande confronto, com um tênis de alto nível. Ambas distribuíram pancadas para todos os lados, ao mesmo tempo que também souberam muito bem se defender e angular os golpes. Nenhuma delas teve o domínio completo do duelo e se revezaram muitas vezes na liderança das parciais.

Sabalenka foi quem partiu mais para os winners rentes à linha, tentando finalizar logo as trocas de bola. Como consequência, ela teve 42 bolas vencedoras, mas 43 erros não-forçados também; a oponente registrou 17 e 27 nestas estatísticas, respectivamente. A tática da número 41 do mundo era jogar bolas profundas, empurrar a oponente para trás e construir o ponto até ter o momento do golpe certo.

Azarenka, inclusive, foi quem abriu na liderança no início das três parciais, conseguindo a primeira quebra. No primeiro set, ela conseguiu manter a vantagem e fechou por 6/3. Nas outras duas etapas, seu primeiro saque não entrou em quadra depois de estar à frente, muito devido também ao medo das fortes devoluções de Sabalenka, e ela não pode sustentar o placar. A cabeça de chave número nove virou tanto dentro desses sets quanto no jogo e garantiu a vitória por 2 a 1.

A adversária da bielorussa na próxima rodada será a #39 Yulia Putintseva, que superou na estreia a #78 Madison Brengle.