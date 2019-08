Sem perdão: Svitolina passa por cima de compatriota Yastremska e avança no US Open

O primeiro encontro entre dois dos grandes nomes atuais da Ucrânia, #5 Elina Svitolina e #32 Dayana Yastremska, aconteceu na Louis Armstrong Stadium, quadra secundária do US Open, na noite desta sexta-feira (30). Em apenas 52 minutos, Svitolina fez 6/2 e 6/0 na compatriota, fazendo com que uma das partidas mais aguardadas do dia terminasse em um piscar de olhos.

Yastremska começou a partida sofrendo quebra em um péssimo game de serviço, onde sequer chegou a fazer ponto. A ucraniana de 19 anos perdeu sete pontos seguidos até finalmente conseguir pontuar, no terceiro game. Apesar de finalmente entrar na partida, a cabeça de chave 32 não saiu do lugar e acabou sofrendo a segunda quebra, ficando com desvantagem de 3/0.

Svitolina salvou dois break points no quarto game com sua eficiência de sempre e depois disso os últimos quatro games foram tranquilos e sem drama. A semifinalista de Wimbledon fechou a parcial no terceiro set point que teve em apenas 30 minutos.

E se a primeira parcial da jovem Yastremska não foi boa, a segunda foi desastrosa. Svitolina precisou de apenas 22 minutos para fazer o 'pneu' na compatriota, que perdeu os três games de serviço que teve. Yastremska não fez nenhum winner, venceu apenas quatro pontos no serviço durante a segunda parcial e sete pontos ao todo.

Yastremska encerrou sua participação no treino de luxo da compatriota com 23 erros não-forçados a mais que Svitolina - 37 a 14 -, e ainda cinco duplas faltas pesando na conta, uma a menos que a rival. A cabeça de chave disparou os cinco aces da partida e conseguiu sete winners, contra seis da compatriota.

Svitolina fará uma reedição das oitavas de final de 2017 do Aberto dos Estados Unidos com a americana #9 Madison Keys, que venceu a compatriota #20 Sofia Kenin por 6/3 e 7/5 em 1h22. Keys lidera o confronto direto por 2 a 1 e saiu vitoriosa quando enfrentou a ucraniana justamente nas oitavas de final do torneio de casa.