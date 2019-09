Svitolina devolve derrota de Roland Garros e elimina Muguruza em Wuhan

Logo na segunda rodada do WTA Premier 5 de Wuhan, em uma das rivalidades recentes do circuito, a #3 Elina Svitolina bateu a #26 Garbiñe Muguruza e se garantiu nas oitavas de final. A ucraniana fechou a partida nesta terça-feira (25) por dois sets a zero, parciais de 7/5 e 6/2, em 1h36.

Antes da vitória na primeira rodada sobre Peng, Muguruza vinha de uma sequência de cinco derrotas seguidas, sendo a última vitória justamente contra Svitolina, na terceira rodada em Roland Garros. Em novo confronto ainda em fase inicial de um torneio, dessa vez, a ucraniana levou a melhor. A número três do mundo lidera o confronto direto com seis vitórias em dez confrontos. Neste ano já foram três encontros, e duas vitórias de Elina.

Muguruza chegou a ter a vantagem de um break no primeiro set, abrindo 4/2. A espanhola, porém, acabou não aproveitando suas chances de quebrar e viu a rival vencer cinco dos últimos seis games da partida, virando para 7/5. Na segunda parcial, Svitolina passou a ter um aproveitamento muito melhor no saque - só perdeu cinco pontos no serviço - e não enfrentou nenhum break point, fechando a partida com um confortável 6/2.

Além de buscar seu primeiro troféu no ano, Svitolina tenta garantir a vaga no WTA Finals, torneio que reúne as oito melhores tenistas do ano. A ucraniana, que é a atual campeã, está em nono lugar na corrida, somente 21 pontos atrás da última classificada no momento, a suíça Belinda Bencic.

Nas oitavas de final do Wuhan Open, Svitolina encara a #69 Svetlana Kuznetsova, que vem de vitória sobre a #32 Su-Wei Hsieh, parciais de 7/6(5) e 6/2.