De Minaur supera Mannarino em Zhuhai e conquista terceiro título no ano

Após dois vice-campeonatos em 2018, o #31 Alex de Minaur manteve o 100% de aproveitamento em decisões no ano e ficou com o troféu do ATP 250 de Zhuhai. O australiano venceu sua terceira final de 2019 contra o #61 Adrian Mannarino em dois sets a zero, parciais de 7/6(4) e 6/4, em 2h06, neste domingo (29).

Com um grande aproveitamento no saque, de Minaur pressionou o rival a partida toda, mas Mannarino foi resiliente para manter a final equilibrada. O francês salvou todos os oito break points que enfrentou no primeiro set e forçou o tiebreak e chegou a abrir 4-2, mas perdeu cinco pontos consecutivos e o australiano levou a parcial com 7/6(4), em 1h16.

De Minaur continuou o aproveitamento quase impecável no serviço, perdendo apenas cinco pontos no saque na segunda parcial, mas sendo incapaz de quebrar o saque de Mannarino apesar de diversas chances. O francês salvou quatro break points seguidos na parcial, mas, no game decisivo, acabou largando em 0-40 no seu saque e não foi capaz de evitar a derrota, sendo quebrado pela primeira vez na partida em 13 chances.

The Demon delivers yet again in 2019 😈



What a season this is becoming for @alexdeminaur 🙌



🎥: @TennisTV | #ZC19 pic.twitter.com/4jqrU0bIwO — ATP Tour (@ATP_Tour) September 29, 2019

Após as conquistas em Sydney e Atlanta, de Minaur chega ao seu terceiro troféu na carreira e no ano levando para casa o título do Zhuhai Championships. Além disso, ele alcança a 25ª posição no ranking, ultrapassa Nick Kyrgios e se torna o melhor tenista ranqueado da Austrália. Já Mannarino, que também garante uma ascensão de 18 posições, continua com um aproveitamento muito ruim em finais ATP: uma vitória em oito tentativas.

Os dois agora viajam para o Japão para a disputa do ATP 500 de Tóquio e podem se encontrar logo na segunda rodada. De Minaur é o cabeça de chave número oito e estreia contra o sul-africano #111 Lloyd Harris. Mannarino terá outro australiano pela frente na primeira rodada, o #54 Jordan Thompson.