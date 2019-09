Kerber vence Zhang em três sets e avança à segunda rodada do Aberto da China

A partida entre a ex-número um do mundo, atual #12 Angeique Kerber, e a #31 Shuai Zhang aconteceu na manhã deste domingo (29) na primeira rodada do China Open. A alemã, que havia perdido para Shuai nas oitavas de final do torneio na edição passada, dessa vez venceu por 6/2, 1/6 e 6/4, em partida de 1h57.

Na primeira parcial, Kerber lidou bem com os momentos decisivos e conquistou três quebras no serviço da chinesa, que só conseguiu uma delas de volta. A ex-líder do ranking teve um aproveitamento de 75% nos break points, enquanto que Shuai teve apenas 20%. As quebras de serviço da alemã aconteceram nos games um, três e cinco; a chinesa quebrou no game seis. Kerber precisou de 31 minutos para fechar a parcial e dar um passo rumo à segunda rodada do torneio.

Mas e a alemã apresentou bom ritmo na primeira parcial, na segunda caiu. Kerber foi a única a enfrentar break points no segundo set, sete ao todo, e acabou sofrendo duas quebras de serviço (games quatro e seis). Zhang também fechou a parcial em 31 minutos e assim a partida foi ao set decisivo.

No set decisivo, Kerber até chegou a ter desvantagem depois de ser quebrada já no terceiro game, mas a alemã foi capaz de buscar o resultado e, no oitavo game conseguiu normalizar o placar. Dois games depois, a ex-número um do mundo quebrou pela segunda vez e acabou ficando com a vitória vingada em cima da chinesa.

Ambas as jogadoras dispararam dois aces, mas Kerber foi quem cometeu mais dupla faltas: sete contra três. As tenistas empataram com o mesmo número de pontos ganhos no total.

Na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim, Kerber enfrentará a #52 Polona Hercog, que venceu a alemã #25 Julia Goerges em três sets.