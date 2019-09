Atual campeã, Wozniacki estreia com vitória fácil sobre Davis em Pequim

Ainda em busca de seu primeiro título no ano, a #19 Caroline Wozniacki estreou no WTA Premier Mandatory de Pequim com vitória tranquila. A atual campeã bateu a #62 Lauren Davis por dois sets a zero, parciais de 6/1 e 6/3, em 1h12, nesta segunda-feira (30). Este foi o segundo confronto entre as tenistas, e a segunda vitória da ex-número um do mundo.

Davis conseguiu a quebra logo de cara no primeiro set, mas, depois foi quebrada três vezes consecutivas e não resistiu à consistência de Wozniacki. A dinamarquesa só perdeu mais dois pontos no serviço a partir da quebra inicial e venceu seis games seguidos para fazer 6/1, em 32 minutos.

Apesar de Davis ter jogado belos pontos, Wozniacki chegou a oito games vencidos em sequência contando mais dois do segundo set e chegou a abrir 5/1. Davis esboçou uma reação para diminuir a vantagem para 3/5, mas a dinamarquesa fechou a partida com sua sexta quebra na partida: 6/3, em 40 minutos.

Defendendo mil pontos pelo título de 2018, Wozniacki está neste momento na posição #33 do live ranking, o que significaria uma queda de 14 posições. Em busca do terceiro troféu do China Open na carreira e o primeiro do ano no geral, a dinamarquesa enfrenta na próxima rodada a #90 Christina McHale, que vem de vitória sobre a #56 Svetlana Kuznetsova, parciais de 6/0, 1/6 e 6/3.