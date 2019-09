Andreescu bate Sasnovich, garante vaga no WTA Finals e avança no China Open

A partida de retorno às quadras da canadense #6 Bianca Andreescu aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30), na Diamound Court do China Open contra a bielorrussa #60 Aliaksandra Sasnovich. A partida acabou com a atual vencedora do US Open levando a melhor ao fazer 6/2, 2/6 e 6/1, em 1h56.

Andreescu não perde uma partida completa desde março, em Acapulco - caiu em Miami e Roland Garros por conta de desistência. Com o resultado, ela é a quarta tenista garantida no WTA Finals.

Andreescu entrou no torneio asiático como cabeça de chave cinco e já em sua rodada de estreia mostrou que quer muito mais um título. A canadense sofreu a primeira quebra, já no primeiro game, mas, como lhe é de costume, logo buscou o empate e a virada. Ela teve break point em todos os games de serviço de Sasnovich, mas só quebrou nos games quatro, seis e oito, o último em especial lhe deu o direito de ficar com o set para si.

Na segunda parcial, Andreescu voltou a sofrer quebra no primeiro game e dessa vez não foi capaz de ir em busca da virada imediata. A canadense até normalizou o marcador no quarto game, mas logo sofreu mais duas quebras e depois viu Sasnovich servir para a parcial, normalizando as coisas e levando a partida ao terceiro set.

Na terceira e última parcial, Andreescu voltou a mostrar seu excelente jogo (e preparo físico), e conquistou duas quebras no serviço da adversária. As quebras aconteceram nos games dois e seis em cinco break points disputados. Dessa vez, a canadense não enfrentou qualquer ponto de quebra e fechou a partida no segundo match point que teve.

Andreescu chegou a disparar cinco aces em sua partida de esteia, Sasnovich ficou em dois. A canadense fez seis dupla faltas contra duas a bielorrussa. Nos pontos totais, a número seis do mundo ficou com 54% de aproveitamento, vencendo 86/159.

Confirmada na segunda rodada do WTA Premier Mandatory de Pequim, Andreescu enfrenará a seguir a belga #23 Elise Mertens, que venceu #17 Petra Martic em sets diretos. As duas se enfrentaram no US Open há algumas semanas, e a canadense venceu em três sets.