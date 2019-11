Favorito ao título, de Minaur bate Kecmanovic e segue invicto no Next Gen Finals

Número #18 do mundo, Alex de Minaur segue imbatível no Next Gen Finals. Vice-campeão no ano passado, o australiano, que já havia estreado com um bom resultado, conquistou sua segunda vitória em dois jogos ao bater o sérvio #60 Miomir Kecmanovic por 3 sets a 1, parciais de 4/1, 4/3 (4), 1/4 e 4/0.

Vindo de bons resultados nessa temporada - foram três títulos de nível ATP -, o australiano busca sagrar-se campeão do torneio para encerrar o ano com chave de ouro. Depois de vencer Davidovich Fokina na estreia, de Minaur voltou para a quadra e, com mais um triunfo obtido, colocou um pé nas semifinais.

Em um primeiro set avassalador, o tenista de 20 anos atropelou. No segundo, Kecmanovic chegou a ter vantagem, mas acabou perdendo no detalhe no tie-break. Com 2 a 0 no placar geral, o australiano diminuiu a intensidade e viu o sérvio devolver o 4/1 da parcial inicial, ganhando uma sobrevida no jogo.

Mas a tentativa de reação parou por aí. Passado o susto, de Minaur retomou o controle do jogo e, sem tomar conhecimento do adversário, fechou em 4/0 com extrema facilidade, garantindo a liderança isolada do Grupo A da competição.

Na última rodada da fase de grupos, de Minaur enfrenta o norueguês Casper Ruud, que vai para o jogo buscando encerrar a sequência invicta do australiano no torneio. Kecmanovic, por sua vez, encara o espanhol Alejandro Davidovich Fokina, que perdeu os dois jogos que disputou até aqui.