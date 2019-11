De Minaur atropela Ruud, mantém 100% de aproveitamento e vai às semis do Next Gen Finals

Principal destaque do Next Gen Finals, o #18 Alex de Minaur fez valer seu favoritismo mais uma vez e, sem tomar conhecimento, bateu o norueguês #56 Casper Ruud por 3 sets a 0, parciais de 4/1, 4/0 e 4/2. Com o resultado, o australiano se manteve invicto no torneio e se classificou para às semis como líder do Grupo A.

Sobrando desde o começo da competição - perdeu apenas dois sets em três jogos -, de Minaur teve uma atuação intocável na vitória desta quinta-feira (7). Com uma ótima porcentagem de pontos ganhos com o 1° serviço, principalmente no segundo set (92%), o australiano não deu chances do adversário equilibrar as ações em momento algum.

Foto: Divulgação / Next Gen Finals

Vale destacar que, com os triunfos sobre Kecmanovic, Davidovich Fokina e agora contra Ruud, o tenista da Austrália chega para as semifinais como o único sem ter perdido uma partida sequer. Vice-campeão no ano passado, de Minaur busca sair de Milão com o título da competição. Seu oponente por uma vaga na decisão será o norte-americano Frances Tiafoe, segundo colocado do Grupo B.