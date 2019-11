Sinner tem atuação de gala, vence de Minaur e conquista título do Next Gen Finals

Uma das novas promessas do tênis, o #95 Jannik Sinner mostrou que já é realidade. Neste sábado (9), o italiano coroou a magnífica campanha no Next Gen Finals ao conquistar o título após bater o favorito #18 Alex de Minaur por 3 sets a 0, parciais de 4/2, 4/1 e 4/2, em pouco mais de uma hora de partida.

O australiano, principal favorito ao troféu do torneio, não teve chances durante o jogo. Embalado pelo seu ótimo fim de temporada no circuito da ATP, Sinner, que disputou a competição através de um convite da organização, esbanjou personalidade e confiança para atropelar o cabeça de chave número um e sair de quadra campeão.

Apesar do título, o jovem italiano não somou pontos no ranking. Porém, encerra o ano com os holofotes sobre si e, além disso, somou em uma semana mais de premiação do que já tinha em sua breve carreira. De Minaur, por sua vez, foca agora na Copa Davis, onde representará seu país, no fim de novembro.

Relembre a campanha de Sinner

Fase de grupos

J. Sinner 3 x 1 F. Tiafoe (3/4, 4/2, 4/2, 4/2)

J. Sinner 3 x 0 M. Ymer (4/0, 4/2, 4/1)

J. Sinner 1 x 3 U. Humbert (3/4, 4/3, 2/4, 2/4)

Semifinal

J. Sinner 3 x 1 M. Kecmanovic (2/4, 4/1, 4/2, 4/2)

Final

J. Sinner 3 x 0 A. de Minaur (4/2, 4/1, 4/2)