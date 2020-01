Bouchard estreia na temporada com vitória sobre Flipkens em Auckland

Após vencer somente oito partidas em 2019, a #262 Eugenie Bouchard teve um bom início na nova temporada. Na manhã desta segunda-feira (6), a ex-número cinco do mundo superou a belga #72 Kirsten Flipkens na primeira rodada do WTA de Auckland, na Nova Zelândia. Bouchard fechou a partida em 1h40, com duplo 7/5. O confronto direto entre as tenistas agora está empatado em um a um.

Aproveitando a terceira chance de quebra que teve no quarto game, Flipkens chegou a abrir 5/2 na primeira parcial. A belga chegou a sacar para o set em 5/3, mas cometeu três duplas faltas em sequência e viu Bouchard se recuperar. A canadense não enfrentou mais nenhum break point daí para frente e conseguiu vencer cinco games seguidos para buscar a virada: 7/5, em 52 minutos.

Na segunda parcial, as duas tenistas conseguiram manter a consistência no saque. Bouchard venceu 77% dos pontos no primeiro serviço, contra 71% de Flipkens - a diferença grande foi nas estatísticas de segundo, 70% a 59% a favor da canadense. Nenhum game foi sequer a deuce até o 11º, quando Genie aproveitou a única chance de quebra em todo o set. Sacando em 6/5, ela se manteve firme e garantiu a vitória: 7/5, em 48 minutos.

Esta é a melhor vitória de Bouchard em termos de ranking desde fevereiro, quando bateu a então #60 Vera Lapko em Dubai.

A canadense, que chegou até as quartas de final do ASB Classic no ano passado, enfrenta na segunda rodada a #46 Caroline Garcia, que passou na estreia pela #77 Taylor Townsend, parciais de 5/7, 6/3 e 7/5. O confronto direto entre canadense e francesa está empatado em um a um.