Collins surpreende, atropela Svitolina e avança em Brisbane

A temporada de 2020 do circuíto feminino começou com uma enorme surpresa para os fãs. A vencedora da edição de 2018 do Brisbane International, #6 Elina Svitolina, sofreu uma derrota dura logo de cara. Semifinalista do Australian Open 2019, a #29 Danielle Collins fechou a partida com duplo 6/1, em somente 57 minutos.

Svitolina começou a partida tendo quatro break points já no game de abertura, mas não conseguiu tirar proveito de nenhum e sofreu a quebra no quarto game. Sem conseguir encontrar seu bom ritmo, dois games depois a multi campeã voltou a ser quebrada. Collins serviu para a parcial e em seu primeiro set point converteu o 6/1, em meia hora de jogo.

Na segunda parcial, Svitolina não conseguiu resistir à potência de Collins e sequer chegou a ter break point e sofreu três quebras nos games três, cinco e sete - game final da partida, onde enfrentou dois break point/match point.

Svitolina, que normalmente mostra ótimas devoluções, encerrou sua primeira partida da temporada com apenas 30% de aproveitamento no quesito e apenas 38% no quesito serviço - onde zerou em aces e cometeu três dupla faltas. Collins disparou cinco aces e cometeu apenas uma dupla falta.

Svitolina se despede do torneio com uma partida a ser esquecida logo em sua estreia na nova temporada e deve focar para os próximos torneios da temporada australiana.

Collins segue para a segunda rodada do WTA Premier de Brisbane e enfrenta a seguir a vencedora do confronto entre #18 Donna Vekic e qualifier #34 Yulia Putintseva.