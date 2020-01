ATP Cup: Schwartzman e Pella vencem, Argentina atropela Croácia e está nas quartas de finais

Após muito equilíbrio, foram definidas as quartas de finais da ATP Cup. Fechando o Grupo E, as eliminadas Áustria e Polônia se enfrentaram e os poloneses venceram por 2 a 1, com as duas vitórias nas simples. No outro confronto, precisando da vitória para conseguir a classificação, a Argentina não tomou conhecimento da até então líder, Croácia, e venceu por 3 a 0. Na próxima fase, os 'hermanos' encaram a Rússia.

No fim da noite desta terça-feira (7), o polonês #448 Kacper Zuk venceu o austríaco #105 Dennis Novak por 2 sets a 1, em 2h33 de partida. Em seguida, #4 Dominic Thiem e #37 Hubert Hurkacz fizeram um jogo simplesmente sensacional. Apesar do favoritismo por parte do número 4 do mundo, o Hurkacz aproveitou as chances no momento decisivo e venceu a partida por 2 sets a 1. Fechando a série, a dupla austríaca Marach/Melzer conseguiu a vitória e amenizou a derrota.

Valendo a classificação para as quartas de final da ATP Cup, Argentina e Croácia se enfrentaram para decidir o único classificado do Grupo E. Precisando da vitória, os hermanos levaram a melhor. Abrido a série, #25 Guido Pella foi superior e venceu #38 Marin Cillic por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (1) e 6/3. Em seguida, #13 Diego Schawrtzman atropelou #28 Borna Coric com duplo 6/2. Selando a vitória, a dupla González/Molteni venceu Dodig/Mektic por 2 sets a 1.

Nas quartas de finais, a Argentina encara a Rússia. Abrindo a série, Guido Pella enfrenta #17 Karen Khachanov na madrugada desta quinta-feira (9), às 3h30 (de Brasília). O segundo jogo está marcado para às 5h (de Brasília), quando Schawrtzman enfrenta #5 Daniil Medvedev. Fechando a série, a dupla argentina Gonzalez/Molteni entra em quadra diante de Khachanov/Medvedev.

Veja abaixo a tabela das quartas de final da ATP Cup:

Grã-Bretanha x Austrália

Argentina x Rússia

Sérvia x Canadá

Espanha x Bélgica