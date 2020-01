Thiago Monteiro supera Norrie em sets diretos e avança às oitavas do ATP 250 de Auckland

Depois de furar o quali, o brasileiro #86 Thiago Monteiro começou com o pé direito sua caminhada na chave principal do ATP 250 de Auckland, torneio preparatório para o Australian Open, ao bater o britânico #52 Cameron Norrie por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (3) e 6/2, em 1h31 de partida.

Apesar de não ter começado bem o jogo - foi quebrado logo no início e viu Norrie abrir 2/0 -, Thiago conseguiu se recuperar ao longo do set, tirou a vantagem do adversário no placar e levou a decisão para o tie-break, onde se impôs, dominou a maioria dos pontos disputados e fechou em 7/6 (7-3).

Já na segunda parcial a história foi diferente. Controlando o jogo desde os primeiros games, o tenista número um do Brasil não teve dificuldade alguma. Com duas quebras ao longo do set, Monteiro abriu 5/1 rapidamente e, fazendo valer os 80% de aproveitamento com o 1° serviço, decretou a vitória por 6/2.

Garantido nas oitavas do ASB Classic, na Nova Zelândia, o canhoto brasileiro encara agora o francês #24 Benoit Paire, cabeça de chave número cinco da competição, que derrotou a promessa italiana #79 Jannik Sinner por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 2/6 e 6/4.