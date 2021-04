Dois dias após disputar final na França, Bouchard bate Dolehide na estreia em Guadalajara

Há dois dias, a #144 Eugenie Bouchard foi vice-campeã de duplas em Lyon, na França. Nesta terça-feira (9), ela estreou na chave de simples do WTA 250 de Guadalajara, no México, com vitória. Ela bateu a qualifier #154 Caroline Dolehide de virada, parciais de 3/6, 6/1 e 6/3, em 1h46. Esta foi a segunda partida entre as duas, e a segunda vitória da canadense.

O primeiro set foi de muitos erros. Bouchard, que chegou ao México um dia antes da sua estreia, estava muito imprecisa, devolvendo mal o saque e tentando, sem felicidade, encurtar os pontos. Só na parcial inicial, Dolehide cometeu sete duplas faltas, mas, mesmo assim, só foi quebrada uma vez. Com poucas trocas por conta da imprecisão de ambas, a estadunidense fechou o set em apenas meia hora, com 6/3.

Na segunda parcial, Bouchard melhorou seu aproveitamento no serviço - perdeu apenas oito pontos no saque - e enfrentou um break point, convertido por Dolehide. A qualifier não cometeu nenhuma dupla falta, mas por outro lado, teve seu primeiro saque muito explorado - venceu apenas 4/15 pontos nesta situação. Muito mais precisa, a canadense fez 6/1, em 32 minutos.

No set final, muito mais equilibrado, Bouchard conseguiu a primeira quebra no terceiro game, mas Dolehide devolveu na sequência. A estadunidense novamente ficou na frente do placar, com 3/2, porém a canadense continuou menos errática e mais paciente. A canadense conseguiu nova quebra no sétimo game, quando o jogo foi para o momento mais tenso.

Sacando em 4/3, Bouchard confirmou o saque em game de dez pontos. Na sequência, em outro game de mesma duração, Dolehide conseguiu salvar o primeiro match point, mas a ex-número 5 do mundo manteve a tranquilidade e garantiu a vitória: 6/3, em 43 minutos.

Após quedas na segunda rodada do qualifying do Australian Open e na estreia em Lyon, Bouchard conquistou sua primeira vitória em chaves principais de torneios WTA no ano. Nas oitavas de final do Abierto Zapopan, a canadense encara a eslovena #91 Kaja Juvan, que venceu com parciais de 7/5 e 7/6(5) a espanhola #107 Aliona Bolsova na rodada de abertura no México.