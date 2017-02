Rogerinho lamenta eliminação no Rio Open 2017: "Não consegui entrar no jogo"

(Foto: Diego Luz/VAVEL Brasil)

Não foi a estreia dos sonhos para Rogerinho. Estreando no Rio Open contra Casper Ruud, revelação norueguesa e convidado pela organização, acabou derrotado por 2 sets a 0 (6/4, 6/3), em 1h25 de partida, na primeira rodada do Rio Open. Após o revés, o brasileiro lamentou por sua atuação e declarou que não conseguiu executar sua estratégia.

"Senti que hoje não consegui entrar no jogo, isso é o que me deixa mais chateado. Tentei de tudo, mas hoje nada deu certo. Me surpreendi com os saques dele (Casper Ruud) principalmente, por ele ter sacado muito bem. Eu tinha visto muitos jogos dele e não era uma cara que sacava tão forte", declarou.

Casper Ruud tem apenas 19 anos, mas subiu quase 900 posições no ranking mundial em menos de um ano. Apesar das diferenças nas posições do ranking mundial, Rogerinho não vê como parâmetro. Para o brasileiros, todos os tenistas estão em níveis parelhos.

"Hoje em dia o tênis tá muito parelho. Esse negócio de ranking, pra nós, é bem complicado. Vocês (imprensa) gostam de valorizar bastante os números, mas todos os atletas tão bastante parelhos. Ele (Casper Ruud) fez um grande trabalho", declarou.

Para a próxima rodada, Ruud aguarda a definição de seu próximo adversário, que virá da partida disputada entre o português João Sousa e a surpresa vinda do qualyfier Roberto Carballes Baena. A organização ainda não divulgou a data do confronto.