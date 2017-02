Jogo Thomaz Bellucci x Thiago Monteiro ao vivo online no Rio Open 2017

Atualiza o conteúdo

As vitórias de Thomaz Bellucci, 29, e Thiago Monteiro, 22, em suas estreias no Aberto do Rio, além de representarem muito para ambos, colocam o tênis brasileiro em boas condições de alcançar a sua melhor campanha na história do torneio.

O paulista e o cearense se enfrentarão pelas oitavas de final, o que significa que um deles chegará às quartas e pelo menos repetirá os desempenhos de João Souza, o Feijão, em 2015, e do próprio Bellucci, em 2014.

O futuro adversário pela vaga na semifinal será o jovem norueguês Casper Ruud, 18, convidado da organização que eliminou Rogerinho na primeira rodada, ou o espanhol Roberto Carballes Baena.

Ninguém vence na véspera, mas as chances de o país ter um representante na semifinal pela primeira vez são ótimas.

O duelo de brasileiros —e de canhotos— colocará frente a frente o melhor tenista do país nos últimos anos e o mais promissor atleta do Brasil na atualidade. Os dois nunca se enfrentaram em partidas oficiais, mas vêm treinando juntos e são parceiros na chave de duplas. Ou seja, conhecimento sobre o rival não falta para nenhum deles.

Bellucci ainda deve uma campanha digna do seu potencial dentro de casa, e a vitória maiúscula sobre Kei Nishikori pode ser o impulso que faltava a ele após duas derrotas em estreias nas últimas edições do Aberto do Rio.

Monteiro teve mais trabalho para vencer o português Gastão Elias, mas não se deixou abater pelo início ruim. A força mental do número 85 do ranking impressiona. É notável que a virada tenha ocorrido no mesmo local onde ele iniciou a sua arrancada rumo o top 100 no ano passado (para quem não lembra, após vencer Tsonga).

A experiência pode pesar a favor de Bellucci, mas a empolgação e o momento de Monteiro serão os trunfos do outro lado da quadra. Penso inclusive que o cearense terá mais torcida do que o paulista na quadra central do Jockey.

Ganha o torneio, que terá fortes emoções logo nas oitavas de final. O jogo deverá ser marcado para esta quinta (23), ainda sem horário definido.