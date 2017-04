ATP 250 de Marraquexe: Paire bate Robredo e garante vaga nas semifinais

Francês em ação/ Foto: Getty Images

Nesta sexta-feira (14), o francês Benoit Paire (#39) eliminou o experiente ex-top 10, Tommy Robredo (#385) -o espanhol participa dos torneios com o ranking protegido, devido a uma séria lesão que o obrigou a se afastar das quadras por um longo período- com parciais 6/2 e 6/4 em uma hora e três minutos.

Paire quebrou o serviço de Robredo quatro vezes e o espanhol conseguiu a quebra apenas uma vez. O francês teve seis break-points e o ex-top 10 apenas três.

Para fazer a sua segunda final seguida e tentar conquistar o seu segundo título de ATP, Paire terá que encarar nas semifinais o alemão cabeça de chave número três, Philipp Kohlschreiber (#32).

Até aqui, para alcançar a fase de semifinais, além de bater Kohlschreiber, Paire teve também que derrotar o argentino Carlos Berlocq (#64) em três sets, com parciais 6/7(0), 6/3 e 6/2 e na fase seguinte derrotou o moldavo Radu Albot (#83), com duplo 6/2.

Philipp Kohlschreiber vence duelo alemão contra Struff; Borna Coric bate Ramos-Vinolas em três sets; Lorenzi é surpreendido por Vesely

No duelo alemão, o mais experiente e melhor colocado no ranking da ATP levou a melhor, Kohlschreiber venceu a partida em três sets, com parciais 3/6, 7/5 e 6/3.

Jan Lennard Struff (#59) venceu quatro dos cinco primeiros games do jogo, ficando com uma quebra acima e precisou apenas de mais dois games de saque para fechar o primeiro set.

No segundo set, Philipp conseguiu a reação quebrando o serviço de Struff no décimo segundo game e levando o set, com parcial 7/5.

Após empatar no segundo set, Kohlschreiber conseguiu virar no terceiro, o alemão devolveu o 6/3 e no sufoco, avançou em Marraquexe.

Do outro lado da chave, o tenista número dois da Croácia, Borna Coric bateu o cabeça de chave número dois, Albert Ramos-Vinolas (#24) com parciais 4/6, 6/4 e 6/4.

No primeiro set, Coric foi quebrado logo no terceiro game e não conseguiu devolver a quebra, conseguindo apenas confirmar os seus games de saque, assim como Vinolas, que com a quebra acima venceu o set.

Após perder o primeiro set, Coric abriu 3/0 no segundo, com uma quebra acima, perdendo o seu primeiro game apenas no quarto do set. No quinto, Ramos-Vinolas conseguiu a quebra, mas, no décimo game, o croata devolveu a quebra e fechou o set.

No terceiro, novamente Coric quebrou no décimo game, não permitindo que o espanhol confirmasse todos os seus games de saque.

Com o avanço as semifinais, Borna supera o seu melhor resultado no ano e está próximo de fazer mais uma final do ATP de Marraquexe, como fez no ano passado. O croata tem pelo caminho o checo Jiri Vesely (#53).

Ainda no lado esquerdo da chave, o checo Jiri Vesely (#53) surpreendeu o cabeça de chave número cinco, Paolo Lorenzi (#37) com parciais 3/6 6/3 7/6(5).

O italiano saiu na frente no primeiro set, abriu 4/1, com uma quebra acima. Nos games seguintes, confirmou os seus dois serviços, vencendo o set por 6/3.

No segundo, Vesely conseguiu reagir e devolver o 6/3. O checo abriu 4/1 assim como Lorenzi e confirmou os dois games de saque que possuía dos quatro jogados.

Após desperdiçar dois match-points, Vesely conseguiu fechar por 7/5 o tie-break do terceiro e decisivo set.

Confira os jogos desse sábado (15) do ATP 250 de Marraquexe:

Jiri Vesely x Borna Coric

Benoit Paire (6) x Philipp Kohlschreiber (3)