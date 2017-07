Resultado Roger Federer x Marin Cilic pela final de Wimbledon (3-0)

Desejamos aos amigos um ótimo domingo, uma grande semana e esperamos na próxima. Até lá!

Encerramos aqui a transmissão de mais uma partida. Parabéns, Roger Federer. O maior de todos!

Federer chora, se emociona, comemora o 19º título da carreira. O MAIOR DE TODOS!

Sem dar chances ao rival, sem perder um set em todo campeonato, levando o segundo Major do ano.

O MAIOR DE TODOS, O MAIOR TENISTA DA HISTÓRIA, UM DOS MAIORES ESPORTISTAS! GIGANTESCO!

ROGER FEDERER, CAMPEÃO PELA OITAVA VEZ DE WIMBLEDON!

3º Set, 5-4: Cilic salva o primeiro!

DUPLO MATCH-POINT!

3º Set, 5-4: Outro saque gigante! 30-15.

3º Set, 5-4: Ace! 15-15.

3º Set, 5-4: Erro de esquerda do suíço. 0-15.

3º Set, 5-4: Roger Federer sacará para o título!

3º Set, 5-3: Marin Cilic respira. 5/4.

3º Set, 5-3: Saque sem volta. 40-0.

3º Set, 5-3: Cilic mata de voleio. 30-0.

3º Set, 5-3: Ace! 15-0.

3º Set, 4-3: Federer, a um game do título!

3º Set, 4-3: Direita fulminante. 40-0.

3º Set, 4-3: Cilic sem reação. 30-0.

3º Set, 4-3: Federer saca firme. 15-0.

3º Set, 3-3: Erro e Roger Federer quebra o saque de Marin Cilic!

3º Set, 3-3: Erro bizarro de Marin Cilic. Duplo break para Roger Federer.

3º Set, 3-3: Direita pra fora de Cilic. 15-30.

3º Set, 3-3: Slice do croata na rede. 15-15.

3º Set, 3-3: Cilic com bom saque. 15-0.

3º Set, 2-3: Federer não deixa Cilic respirar. 3/3.

3º Set, 2-2: Ace! 2/3.

3º Set, 2-2: Boa devolução. 40-30.

3º Set, 2-2: Na fita e no chão. 40-15.

3º Set, 2-2: Outro bom saque. 30-15.

3º Set, 2-2: Ace! 15-15.

3º Set, 2-2: Cilic isola de direita. 0-15.

3º Set, 1-2: Federer empata. 2/2.

3º Set, 1-2: Ace! 40-0.

3º Set, 1-2: Federer com saque monstro. 30-0.

3º Set, 1-2: Federer mata na segunda bola. 15-0.

3º Set, 1-1: Cilic fecha, 1/2.

3º Set, 1-1: Cilic busca o contra-pé e mata o ponto. Vantagem.

3º Set, 1-1: Saque e voleio. 40-40.

3º Set, 1-1: Direita na rede e Federer tem o break-point.

3º Set, 1-1: Outro erro do croata. 40-40.

3º Set, 1-1: Esquerda do suíço fica na rede. Vantagem.

3º Set, 1-1: Cruzada de esquerda de Federer. 40-40.

3º Set, 1-1: Esquerda do suíço fluta e sai. 40-30.

3º Set, 1-1: Cilic vai bem na paralela de esquerda. 30-30.

3º Set, 1-1: Força de esquerda e consegue o ponto, CIlic. 15-30.

3º Set, 1-1: Outro erro do croata. 0-30.

3º Set, 1-1: Slice na rede do croata. 0-15.

3º Set, 0-1: Tudo igual. 1/1.

3º Set, 0-1: Saque sem volta. 40-15.

3º Set, 0-1: Erro de devolução. 30-15.

3º Set, 0-1: Erro do suíço, 15-15.

3º Set, 0-1: Federer sobe no segundo saque e manda no voleio. 15-0.

3º Set, 0-0: Cilic apresenta várias bolhas no pé, mas confirmou seu saque. 0/1.

3º Set, 0-0: Marin Cilic começará sacando no terceiro e decisivo set para ele.

Federer confirma o set! Abre 2 sets a 0 e fica a um de mais um troféu em Wimbledon.

2º Set, 5-1: Triplo set-point.

2º Set, 5-1: Federer fulminante. 30-0.

2º Set, 5-1: Saque sem volta. 15-0.

2º Set, 4-1: Federer quebra o rival! Sacará para o set!

2º Set, 4-1: Outro erro do croata. Break.

2º Set, 4-1: Cilic se salva. 40-40.

2º Set, 4-1: Devolução fantástica de esquerda!! Break!

2º Set, 4-1: Federer empata. 40-40.

2º Set, 4-1: Dropshot na rede. 40-30.

2º Set, 4-1: Outro com saque. 40-15.

2º Set, 4-1: Devolução no pé. 30-15.

2º Set, 4-1: Outro tiro pra cima de Federer. 30-0.

2º Set, 4-1: Cilic saca bem. 15-0.

2º Set, 3-1: Federer confirma. 4/1.

2º Set, 3-1: Cilic fica na rede. 40-15.

2º Set, 3-1: Devolução pra fora. 30-15.

2º Set, 3-1: Federer empata. 15-15.

2º Set, 3-1: Voleio do suíço na rede. 0-15.

2º Set, 3-0: Cilic fecha, mas querendo jogo curto, subindo muito. 3/1.

2º Set, 3-0: Bom saque do croata. 40-30.

2º Set, 3-0: Outro erro na rede de Cilic. 30-30.

2º Set, 3-0: Direita na linha. 30-15.

2º Set, 3-0: Erro no voleio. 15-15.

2º Set, 3-0: Cilic saca e abre 15-0.

2º Set, 3-0: Drama. Cilic chora, chama alguns médicos, mas retorna à quadra.

2º Set, 2-0: Ace! Federer abre 3/0.

2º Set, 2-0: Erro de esquerda de Marin. 40-15.

2º Set, 2-0: Cilic força o erro do suíço. 30-15.

2º Set, 2-0: Outro saque que machuca. 30-0.

2º Set, 2-0: Saque sem volta. 15-0.

2º Set, 1-0: Erro de Cilic e Federer já quebra o saque! 2/0.

2º Set, 1-0: Erro do croata. 30-40.

2º Set, 1-0: Ace. 30-30.

2º Set, 1-0: Federer novamente entra firme na devolução. 15-30.

2º Set, 1-0: Devolução pesada. 15-15.

2º Set, 1-0: Ace do croata. 15-0.

2º Set, 0-0: Federer não dá chance ao azar e começa rasgando. Abre 1/0.

2º Set, 0-0: Vamos para o segundo set. Saque do suíço.

Federer fecha o primeiro set! 6/3 e vantagem na grande final.

1º Set, 5-3: Outro set-point para Federer.

1º Set, 5-3: Cilic se salva. 40-40.

1º Set, 5-3: Federer passa de esquerda! Set-point.

1º Set, 5-3: Devolução fulminante do suíço. 30-30.

1º Set, 5-3: Federer conta com a fita no ponto. 30-15.

1º Set, 5-3: Direita firme cruzada. 30-0.

1º Set, 5-3: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 4-3: Federer fulminante no saque. Menos de minutos pra fechar. 5/3.

1º Set, 4-2: Cilic finalmente fecha. 4/3.

1º Set, 4-2: Federer fica na rede. Vantagem.

1º Set, 4-2: Dupla-falta! 40-40.

1º Set, 4-2: Deixada absurda do suíço! 40-30.

1º Set, 4-2: Ganha o ponto, Federer, em ótima devolução. 40-15.

1º Set, 4-2: Cilic repete o ponto. 40-0.

1º Set, 4-2: Cilic mata bem na subida. 30-0.

1º Set, 4-2: Devolução sai por pouco. 15-0.

1º Set, 3-2: Federer fecha o game. 4/2.

1º Set, 3-2: Saque sem volta. 40-0.

1º Set, 3-2: Mortal de direita! 30-0.

1º Set, 3-2: Cilic erra de backhand. 15-0.

1º Set, 2-2: Federer quebra o saque do croata! 3/2.

1º Set, 2-2: Cilic salva o primeiro. 15-40.

1º Set, 2-2: Outro erro e triplo break para Federer.

1º Set, 2-2: ROGER FEDERER!!! Deixada cruzada, Cilic devolve cruzando, cai na quadra e o suíço recupera em tapa de esquerda. 0-30.

1º Set, 2-2: Cilic fica na rede. 0-15.

1º Set, 1-2: Federer confirma. 2/2.

1º Set, 1-2: Erro de Marin. Vantagem.

1º Set, 1-2: Federer se salva. 40-40.

1º Set, 1-2: Cilic extremamente agressivo. 30-40.

1º Set, 1-2: Dupla-falta. 30-30.

1º Set, 1-2: Ótimo saque do suíço. 30-15.

1º Set, 1-2: Erro do croata. 15-15.

1º Set, 1-2: Cilic agressivo! 0-15.

1º Set, 1-1: Cilic fecha seu game. 1/2.

1º Set, 1-1: Federer fica na rede. 40-15.

1º Set, 1-1: Federer sobe na devolução. 30-15.

1º Set, 1-1: Agressivo, Marin Cilic. 30-0.

1º Set, 1-1: Saque não volta. 15-0.

1º Set, 0-1: Tudo igual! 1/1.

1º Set, 0-1: Cilic para na rede. Vantagem.

1º Set, 0-1: Dupla-falta. 40-40.

1º Set, 0-1: Federer força ao erro. 40-30.

1º Set, 0-1: Saque fulminante. 30-30.

1º Set, 0-1: Cilic sentando a mão! 15-30.

1º Set, 0-1: Saque não volta. 15-15.

1º Set, 0-1: Pontaaaaço! Cilic se defende como dá e ganha o ponto. 0-15.

1º Set, 0-0: Marin Cilic fecha o game. 0/1.

1º Set, 0-0: Saque no corpo. Vantagem.

1º Set, 0-0: Federer devolve bem. 40-40.

1º Set, 0-0: Bom saque. 40-30.

1º Set, 0-0: Federer para na rede. 30-30.

1º Set, 0-0: Direita com quadra aberta pra fora. 15-30.

1º Set, 0-0: Saque não volta. 15-15.

1º Set, 0-0: Cilic para na rede. 0-15.

Cilic no saque.

Vamos para o jogo.

Jogadores aquecem. Em instantes, a grande final pra valer.

Tenistas presentes e se preparando para o começo do jogo.

Federer querendo bater o recorde e levantar a oitava taça da grama sagrada. Cilic querendo surpreender.

Em instantes, a grande final de Wimbledon!

Bom dia a você que acompanha a VAVEL! Hoje, iremos torcer juntos na partida entre Roger Federer e Marin Cilic, valendo o título de Wimbledon. Siga conosco!

A final de Wimbledon, terá início na Quadra Central do All England Club às 9h (horário de Brasília)

Caminho de Marin Cilic até a final de Wimbledon:



R1 - Phillip Kohlschreiber (GER) - 6/4 6/2 6/3

R2 - Florian Mayer (GER) - 7/6 6/4 7/5

R3 - Steve Johnson (USA) - 6/4 7/6 6/4

R4 - Roberto Bautista Agut (ESP) - 6/2 6/2 6/2

QF - Gilles Muller (LUX) - 3/6 7/6 7/5 5/7 6/1

SF - Sam Querrey (USA) - 6/7 6/4 7/6 7/5

Caminho de Roger Federer até a final de Wimbledon:



R1 - Alexandr Dolgopolov (UKR) - 6/3 3/0 ret.

R2 - Dusan Lajovic (SRB) - 7/6 6/3 6/2

R3 - Mischa Zverev (GER) - 7/6 6/4 6/4

R4 - Grigor Dimitrov (BUL) - 6/4 6/2 6/4

QF - Milos Raonic (CAN) - 6/4 6/2 7/6

SF - Tomas Berdych (CZE) - 7/6 7/6 6/4

Já Marin poderá chegar ao quinto lugar do ranking mundial, que seria o seu melhor da carreira. Com o vice, permanece em sexto.

Com o título, Federer apareceria como terceiro do mundo na próxima segunda-feira. Caso seja vice, cairá para a sexta colocação.

"A forma como tudo aconteceu aqui foi inacreditável. Parece que o torneio se moldou para que eu chegasse na final. Estou feliz e sei que joguei bem desde a primeira rodada. Agora é meu maior desafio: terei de escalar uma montanha contra o Federer na final" (Marin Cilic)

"Sei que muitos jogadores sonham em jogar nesta Quadra Central. Vou fazer minha 11° final aqui, e me sinto muito sortudo, um privilegiado, de verdade. Mas sobre o jogo, tenho de ficar atento. O Cilic já me arrasou uma vez no US Open, então devo me preparar para dificuldade. Ele é um jogador muito agressivo." (Roger Federer)

Cilic tentará ser o segundo croata da história a vencer Wimbledon, seguido por Goran Ivanisevic, campeão em 2001.

Quebrar recordes é algo rotineiro para Roger. Maior campeão de Grand Slams da história, com 18 taças, ele tenta agora ser também o mais vitorioso na grama sagrada, buscando o oitavo título

A única vitória de Cilic no confronto foi no US Open de 2014. Ele venceu por 3 sets a 0, com propriedade

Coincidentemente, o último confronto entre os dois foi em Wimbledon, no ano passado. A vitória foi do suíço, que batalhou para ganhar no quinto set.

É a oitava vez que se enfrentam na história do circuito mundial. Federer lidera o confronto por 6 a 1